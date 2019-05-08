世界視線：求查閱交稅紀錄　反特朗普新戰場

美國財政部部長姆紐欽日前正式拒絕眾議院籌款委員會，提交總統特朗普過去六年來納稅申報表的請求。姆紐欽在致委員會主席、民主黨人尼爾的信中，批評其請求「缺乏出於立法考慮的合理目的」，因此「財政部將不會履行委員會的要求」。他又強調，根據司法部專業人士的意見，財政部並無權公開相關稅務訊息。



站在特朗普的立場，民主黨人來意不善，跟一貫以來「獵巫」行動、「總統政治迫害」如出一轍。正如獨立檢察官米勒的調查報告顯示特氏並未通俄，民主黨人不會善罷甘休，改為咬着「妨礙司法公正」不放，他們所謂的「調查稅務狀況」，也是醉翁之意不在酒，即使從特氏本人那裏挑不出毛病，也勢必禍及家人及其他生意夥伴。總而言之，反對派「欲壑難填」，給他們愈多資料，他們便愈有機會「羅織罪名」，到頭來拿起石頭砸自己的腳。



面對特朗普團隊的企硬，民主黨有兩條路可走。第一是向國稅局發出傳票，強制該局提交特朗普的稅單。第二是根據美國聯邦稅法6103條款，要求特朗普提交稅單。根據該法，眾議院籌款委員會主席等三位國會議員，如「有工作上的需要」，可獲得「任何納稅人」的納稅資訊。



然而不管採取哪種途徑，都有一定風險。向法庭申請傳票，不僅曠日持久，鬧到保守派大法院佔多數的最高法院那裏，未必有好果子吃。至於援引6103條款，幾乎沒有先例可循，更向國民發出極壞的訊息，連總統都不能幸免，今後國會也可以不同藉口查其他公民的稅務紀錄，豈不天下大亂？



當然，話又得說回來，常在河邊走，哪能不濕鞋。特朗普縱橫商界數十年，如果說其稅務紀錄「白璧無瑕」，誰也不會相信。事實上，特朗普不僅打破美國自尼克遜形成的慣例，身為候選人卻不公開稅單；此後又有傳聞指特氏協助其已故父母逃稅達數以億計美元。可以肯定的是，選舉時節臨近，民主黨亟需搞臭特朗普的彈藥，後者愈是遮遮掩掩，民主黨愈會用盡方法拿到手，泥漿摔角將無可避免。