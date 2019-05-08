功夫茶：福利寧予假難民　港府刻薄真窮人

清朝末年腐敗無能，喪權辱國，慈禧太后一句「寧贈友邦，不予家奴」留下千古罵名，勢估唔到今時今日香港特衰政府唔止一樣崇洋媚外，甚至連社會福利都「寧贈假難民，不予真窮人」，十足慈禧太后上身，簡直離晒大譜。



屯門區議會尋日開會，討論假難民困擾社區問題，議員義憤填膺，鬧爆港府拖得就拖，其他國家短時間內已可處理難民申請，點解香港作為彈丸之地，反而搞極唔掂？議員又質疑港府為假難民提供衣食住行全方位照顧，「福利仲好過香港人」，變相吸引更多假難民湧港，呢班大帝滯港多一日，納稅人就要畀多一日錢唔在講，仲要作奸犯科，應該盡快復設禁閉式難民營咁話。



冇錯嘞，對於假難民嚟講，香港幾好都有，又點捨得走吖。家陣假難民連埋住屋同食物津貼，每個月大概三千銀左右，咪睇表面唔係好多，計番所屬國家人均收入，足足有兩、三個開，都咪話唔和味。最盞鬼嘅係，香港地遍地黃金，除咗打黑工，幫黑社會睇場、放數、販毒、偷竊、打劫金舖及找換店食大茶飯，財路多的是，得手固然食過世，衰咗坐監亦可以當另類度假。幾年前有巴基斯坦假難民投訴被「不人道對待」，結果獲法官判賠廿一萬港元路費，衣錦還鄉，點止「福利」咁簡單，直頭「中獎」變身土豪添喇。



南亞兵團喺香港生活有幾他條，功夫茶用例子答你。前幾日下晝三點零鐘，大批「巴基幫」同「孟加拉幫」假難民喺元朗一處球場聚眾飲酒，期間因為爭女引發大廝殺。香港人為口奔馳，手停口停，呢個時分正正係忙到頭殼頂出煙，邊有閒情逸致隊酒溝女吖！



有人計過數，為供養全港一萬四千假難民大軍，港府過去六年豪擲五十七億大元，即係人均每年耗費近七萬銀，反觀香港人講到牙血都出埋，特衰政府至不情不願一次過派四千銀，仲要填表、排隊搞餐懵，十足去乞咁款，假難民個個月定時定候等收錢，簡直恨死隔籬。特別係一班窮苦長者，當假難民可以邊犯罪邊溝女邊𢭃津貼，佢哋卻要出示「孱仔紙」證明冇工作能力至可以攞綜援，呢啲唔係「寧贈假難民，不予真窮人」又係咩呀！



特衰政府成日鼓勵長者北上安老，計功夫茶話齋，老友記們不妨先移民南亞印、巴、孟，曬黑啲皮膚，食多啲咖喱，着番件罩袍，之後「偷渡」返香港，再舉手申請「免遣返」，一張行街紙在手，今後衣食包無休。話時話，南亞兵團沐浴港府恩澤，吃香喝辣；香港市民為苛政所虐，水深火熱，到底邊個至係「真難民」？