正論：基建拖拉知多少　施政蹉跎何時了

提起拉布，大家會想起這是反對派阻撓港府施政的慣招，想起正在立法會上演的修訂逃犯引渡條例攻防戰。其實，港府同樣是拉布的行家裏手，其拉布能力之強比反對派甚至有過之而無不及，一四年港府提出的連接將軍澳寶琳站至鑽石山站、預期二○二五年落成的港鐵東九龍線，至今十畫未有一撇，就是官僚胡混度日、香港蹉跎歲月的縮影。



路政署署長陳派明昨日到訪西貢區議會，結果被區議員「追數」，質問東九龍線項目何時才能落實。陳署長則聲稱，鐵路發展視乎工程發展、財務狀況、需求評估及資源等因素，又指政府已收到港鐵就東九龍線項目的建議，正在內部評估，待訂好方案將推出公眾諮詢云云，這類回應是標準的「官式」，沒有時間表、路線圖，而所謂「內部評估、公眾諮詢」等等都是廢話，完全沒有回應到區內居民的關切。



將軍澳居民對東九龍線的渴盼，對港府對項目一再拖拉的憤怒，是完全可以理解的。將軍澳是香港發展最快的新市鎮之一，人口由上世紀八十年代的約一萬人，增長至今日的超過四十萬之眾，已相當於小國馬爾代夫的規模。然而，人口大幅增長，交通基建等配套設施卻沒有相應跟上，鐵路方面只有一條將軍澳線連接觀塘線及港島線，無法應付需求，平時已是擠塞不堪，返工收工高峰期間乘客更是逼得如「沙甸魚」一般，引發怨聲載道。



事實上，東九龍線「空聞樓梯響」，受影響的不僅是將軍澳居民。近年觀塘區也有不少新樓盤，隨着私人樓宇、公屋、居屋等陸續落成，人口增加，加上舊區重建及東九龍商業核心區發展，鐵路運輸之壓力大增是明擺着的。



有見及此，港府於一四年通過《鐵路發展策略》，擬動用二百多億元發展東九龍線，途經彩雲、順天、秀茂坪及寶達，有望紓緩東九龍半山區及觀塘沿線壓力，亦可為將軍澳線作出分流。林鄭上任後的首份施政報告，也煞有介事地提到爭取一八年內就東九龍線等基建展開詳細規劃工作。到頭來，一八年過去了，一九年也快過一半，東九龍線仍停留在紙上談兵階段，如此龜行蝸步，費時曠日，根本令人無法接受。



而就算是走完規劃、研究、諮詢等漫長程序，何時建成也是望天打卦。誰都知道，港府基建無一不拖延，無一不超支，還要慢工出劣活，最典型莫過於沙中線，短筋、削牆、地陷，簡直是醜聞日日新鮮，堪稱「豆腐渣」的代名詞，說好的去年底開通，如今已變得遙遙無期。西貢區議會擔心東九龍線隨時淪為「沙中線2.0版」，絕對不是杞人憂天。



立法會有立法會的拉布，港府有港府的拖延，彼此是五十步笑百步。政客的破壞，官僚的無能，一對難兄難弟，不僅拖垮了基建，拖垮了民心，拖垮了香港競爭力，也拖垮了香港的明天。事實再次證明，港府的名字不是叫「好打得」，而是叫做「好拖得」、「好窩囊」！