神州觀察：惡意逃票還炫耀　不以為恥反為榮

瓜田不納履，李下不整冠。正人君子非常注重自己的德行操守，經過瓜田李下亦不敢整理衣帽鞋履，生怕遭人誤會，毀了信譽。有些人則不然，明知是違背誠信道德之事仍刻意去做，做了還要高調炫耀，簡直美醜不分，社會風氣墮落至此，着實令人悲哀。



江西南昌鐵路公安近日拘捕一名惡意逃票男子，從去年起利用「買短乘長」方式乘搭火車先後逃票九次，逃票額達八百多元，因涉嫌詐騙鐵路票款被行拘十日。據指此人常在網上發文炫耀「戰績」，絲毫不遮掩缺德行為，真正是不以為恥，反以為榮。



以短程的價錢享受長程乃至全程的服務，自己佔盡公共資源便宜，更因霸位而令其他乘客無車可乘，容易觸發糾紛。尤其遇到像「五一」這樣的長假期，交通運輸本就不勝負荷，一些人的自私自利、不守秩序行為更令問題加劇，許多循規蹈矩買票乘車的人因此上不了車，行程大受阻滯，苦不堪言，非常不公道。



守法者權益得不到保障，違法的卻能橫行無忌，只會成為壞的示範，導致更多人爭相倣效。日前山東濟南鐵路公安便查獲一名惡意逃票六十八次的乘客，累計逃票金額近八千元；山西晉中亦發現有人逃票達七十二次；山東青島更查獲數個網絡逃票交流群組，彼此互相切磋技藝，並有人搭伙逃票多年，造成的社會損失無法計量。事實上，被查出來的更只是問題的冰山一角，全國各地到底有多少類似違規行為，只有天曉得。



誠實守信乃是為人之本，也是中華民族的傳統美德，然而不知自何時起，這種美德再也看不到了，取而代之的是各種投機取巧，見縫插針；講信譽、守規矩的人愈來愈少，雞鳴狗盜、見利忘義之輩愈來愈多。像近年層出不窮的「老賴」、高鐵「座霸」、排隊打尖乃至哄搶事件，在在說明內地社會誠信破產，常說「人無信不立」，現在卻是「人無信更易立」。



不要以為逃票毀信的都是基層民眾，連大學生及社會精英也加入此行列。有外媒報道不少到加拿大旅遊或留學的中國人，離境前蓄意欠下信用卡、房租、租車等債務不還，情況日趨嚴重；有留學生更以此買奢侈品帶回國出售圖利，並與他人分享逃債經驗，對於毀信行為抱着一副無所謂態度。這些人為一己之私到處幹缺德事，更將醜行帶到國外，丟醜到境外，寧不叫人汗顏！



失信社會亦必然遭致失信的懲罰，正如湖南邵陽被門縫夾死的男童，擦身而過者卻能視若無睹；四川廣元車撞人，車主不施救反而倒車輾壓，自私冷血之事一再上演，只會令社會更加無情，更加冷漠，社會上充滿不信任感，最終人人淪為受害者。