特朗普當前最大的利益是明年競爭總統可連任，因此他要用各種方式手段爭取選票。退出《武器貿易條約》是為了爭取軍火商與國內槍會的選票，全力支持以色列解決積壓多年的政治問題，如遷都和侵佔敍利亞戈蘭高地，是為了爭取美國猶太人和猶太組織選票。打擊伊朗、委內瑞拉、古巴乃至中國，都是為了爭取國內極右和白人種族主義者的選票。



玩弄中國是表示他的能力和技巧，這連民主黨也做不到，讓美國右派乃至對國際無知的小城鎮居民視他為英雄。但他也不會即時把中國打死，因為美國依靠中國的經濟和金融資源不少，特朗普家族也不敢放棄中國市場。壓中國、壓習近平，效果是爭取到美國國內反共、台獨的華裔選民的支持，也可以有海外民運幫他助選。



只要對中國既威嚇又略示親近，或許他認為便可財色兼收，營造他打擊中國中共的英雄形象，爭取反共反中選票，也使中國畏縮，不敢在國際上與美國抗衡，甚至容易地讓美國收拾伊朗、孤立俄羅斯，把中國弄成日本那樣的附庸。



這或許是特朗普和他身邊極右派的如意算盤。若然這樣的戰略進行順利的話，他背後的龐大金融等資本集團會放手依他去執行戰略。但假若戰略推行不順的話，矛盾便可能出現。



當前的挫折，一是敍利亞戰敗，二是阿富汗同樣戰敗。撤軍會動搖他的支持，不撤軍失敗加重，更打擊他的支持，且會引起國內反戰民怨，三是特金會被金正恩反過來玩弄，他不知如何收拾。讓步則顏面全失，也影響日韓的信任，不讓步的話，又怎樣可誘使金正恩恢復會談呢？



這三方面都難以有改善，委內瑞拉久攻不下，烏克蘭可能變天，制裁壓迫俄羅斯反而會被倒打一耙。於是，特朗普要表現英雄，用外交勝利來爭取國內支持，便只有伊朗和中國兩處。



對伊朗是步步進逼，全方位的封鎖制裁，但又怕趕狗入窮巷，反被咬。也怕在中東過於極端扶以色列打伊朗，引起歐洲及中東各國的不滿。特朗普需要控制極右勢力，不讓他們攻擊伊朗觸發戰爭而不可收拾。美國已經不可能再以戰爭取勝了!



對中國，或許特朗普認為是最可成功的外交勝利。中國內部親美勢力龐大，政治也軟弱不堪，習近平未必可以有足夠的支持來與美國對抗。問題是，他的判斷會否錯誤？中國未必真的畏美親美至此，習近平所動員的民族力量，亦未必不足以再來一次抗美呢？中國精英也不盡是親美賣國者！