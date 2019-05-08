戰爭，是政治的延續，是實力的較量，是勇氣的展現。貿易戰也不例外，雖然沒有硝煙，但激烈程度並不亞於有硝煙的戰爭。美國作為強勢一方咄咄逼人，中國處於弱勢只能被動應付，尤其是面對反覆無常、迹近無賴的特朗普，中方似乎有點不知所措、進退失據。其實，兵來將擋，水來土掩，美方極限施壓，中方只能極限反擊，大不了一拍兩散，既然美國人不顧後果，中國人又何懼之有？



目前中國整體實力還不如美國，這是事實，但絕不是毫無還手之力，更不是一退再退的藉口。美國一向欺善怕惡，你愈軟弱，它愈欺負你，只有敢於硬抗，才能令其知難而退。當年在朝鮮戰場上，美軍氣燄囂張，旁若無人，直至被中國志願軍從鴨綠江邊打回三八線以南，才願意坐下來談判。而整個談判過程也是反反覆覆、來回拉鋸，邊打邊談佔了整場戰爭的七成時間，結果拖了兩年多才達成停戰協議，若非被志願軍打痛，美軍豈會乖乖簽字。



了解這段歷史，就知道貿易談判不可能一蹴而就。正如毛澤東所說，丟掉幻想，準備鬥爭。美國為了維護世界霸權，必然會全方位遏制中國崛起，發動貿易戰只是其中一環，政治、軍事、外交、科技、文化等領域的博弈也將會愈來愈激烈，雙方既鬥實力，也鬥耐力，更鬥智力，中方必須有充足心理準備，打一場持久戰、消耗戰，誰能堅持到最後，誰才是真正贏家。



畢竟今時不同往日，中國不僅是全球第二大經濟體，而且擁有任何國家都無可比擬的龐大市場，同時具有獨特的舉國體制，只要做好自己的事情，美國其奈我何？當然，有人會驚慌失措，有人會悲觀失望，有人會幸災樂禍，有人會落井下石，有人會吃裏扒外，有人會賣國求榮，中國甚麼人都有，不足為奇。關鍵在於北京當局的態度，是繼續妥協退讓，還是針鋒相對，中國人在看着，外國人也在看着。