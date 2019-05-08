反對派日前在立法會舉行了一場會議，沒有官員出席、沒有建制派參與、沒有秘書處職員在場、沒有會議紀錄，甚至沒有咪高峰，最重要的是沒有任何法律依據。可以說，這場會議是違法達義的另一次表演，再次暴露反對派嘴上尊重法治，實則無法無天的真面目。



最荒唐的是，已被剝奪主持資格的涂謹申繼續充當「主持人」，且如願以償地「當選」為法案委員會主席，「通過」一項要求港府撤回修訂引渡逃犯條例的動議。涂謹申更揚言，將「指示」立法會秘書處書寫紀錄及安排本周六召開會議，若有人阻撓會議，將動用「權力」請滋事者離開及報警。人們都納悶了，涂作為一個「偽」主席，憑甚麼「指示」立法會秘書處呢？有甚麼「權力」維持會議秩序呢？



堂堂立法會，光天化日之下表演了一齣非法開會奪權的鬧劇，有人譏之為「飯盒會」，然而這決不是吃飯盒那麼簡單，而是一次小型政變，好比委內瑞拉的反對派瓜伊多自封為總統，又好似一千多年前的陳橋驛兵變「黃袍加身」。涂身上的這件「主席」黃袍也是別人披上去的，這個「黃」就是黃絲帶與黃雨傘，佔領已由街頭轉移至立法會。



事到如今，有關修訂引渡逃犯條例的法案委員會「鬧雙胞」，主席也有兩個，一個是經立法會內會批准、獲超過半數議員認同、經過立法會秘書處正式程序的正印主席石禮謙；一個是反對派小圈子私相授受、於法無據的山寨主席涂謹申，兩個主席都安排於本周六開會，誰都會說自己才是真主席，對方是假的，火爆場面絕對精彩可期。



此情此景，好比《西遊記》出現真假孫悟空，一時間連唐僧都犯糊塗，最終由如來佛出面，令假悟空現出六耳獼猴的原形。對於立法會亂象，建制派無符，林鄭一早揚言「沒有政治能量處理」，莫非也要請如來佛出手？