美國總統特朗普有在推特（Twitter）留言的習慣，但不都全是「妄言」，五月五日短短幾行字的「推文」一出，風雲變色，導致全球金融市場出現劇烈震盪。網絡上甚至有人形容特朗普是《復仇者聯盟4：終極遊戲》中的大反派 Thanos，彈指之間就能讓中國股民死掉一半。



就在美中第十一輪貿易談判前夕，各界預測兩方的談判即將達成共識之際，美國總統特朗普忽然宣布將於本周五（10日）調高二千億美元中國貨品的關稅到百分之二十五，更威脅將針對剩餘的三千餘億美元貨品納關稅範圍。特朗普咄咄逼人的做法，有風使盡𢃇，符合他的個人風格，在政治博弈的角度而言，套用中國的網絡「潮語」來形容，就是特朗普「很牛逼」，也「十分靠譜」。



《紐約時報》一篇評論指出，「受到走強的美國經濟鼓舞，加之擔心醞釀中的對華貿易協議被批不能給美國帶來足夠的好處，特朗普總統周日威脅要對中國商品徵收更多懲罰性關稅，希望迫使中國在最終協議中作出更多讓步。」事實上，雙方過去的十次談判，並無符合美國方面預期的進展，例如中國談判代表團對美方要求中國進行結構性的經濟改革，據說就表現抗拒的態度。另一方面，美國朝野兩黨不斷警告總統特朗普，不能簽署一份只是把過去的承諾重新包裝一下的協議，這樣無助於解決美國企業在中國面臨的重大障礙。



特朗普的關稅策略與貿易談判緊密連結，由開徵關稅到談判有進展又暫時停徵，然後談判逆轉的時候又「反口」，要威脅加徵關稅。特朗普這種令人並不意外的策略，目的無非是迫使北京在爭議問題上讓步。所以，在美國方面而言，貿易談判的重點不完全是為了解決貿易逆差，而是在於不公平貿易方面，美國要求在「以國有企業為基礎的社會主義市場經濟」的中國取消產業補貼、停止竊取智財權及技術等，那不是「強人所難」嗎？



特朗普威脅要對中國製造的商品加徵關稅，當然是為了讓談判結果可以取得符合美國利益的協議。形格勢禁，而貿易談判亦未到破局關頭，中方恐怕也沒有太多選擇，談判還是要繼續。



中國外交部發言人耿爽在周一的例行記者會上說「中國代表團仍準備前往美國，進行貿易談判」，但未透露具體情況。昨日中國商務部新聞發言人發表談話指出，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將於五月九日至十日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。結果如何，下回未必可以分解！