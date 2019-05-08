正當全世界都以為中美貿易談判即將達成共識之際，特朗普再次使出極限施壓的看家本領，以「談判進展太慢」為藉口，宣布本月十日起就兩千億美元的中國貨品徵稅百分之二十五，市場樂觀氣氛一掃而空，全球股市應聲下跌。很明顯，特朗普為求連任無所不用其極，即使貿易戰延續下去必定兩敗俱傷亦在所不惜，旨在蒙騙支持者，為自己增加聲勢和本錢。



特朗普恃勢凌人已成常態，別說中國崛起被他視為眼中釘，就連歐洲傳統盟友他也看不順眼，不斷開啟關稅戰線。但明眼人都知，在其自吹自擂讓美國再次偉大的牛皮背後，讓國人受惠的政績基本欠奉，反而製造了多項不光彩紀錄。例如刷新聯邦政府最長停擺紀錄，又比如成為美國史上「退群」最多的總統，其保護主義和白人至上思想亦加深社會撕裂。至於他將傳統盟友與競爭對手「一視同仁」，欲以關稅等手段逼迫盟友在貿易問題上就範，更導致許多盟友大感憤怒，雙方關係急轉直下。



如今特氏剩下來的「談資」就只有「特金會」和中美貿易戰而已。問題是，上一次特金會以破局收場，金正恩拂袖離去，完全不給面子，朝核問題依然存在，而中美貿易戰更是「傷敵一千，自損八百」的餿主意。



正如專家指出，在這場貿易戰中，美國進口中國貨品的代理商會把關稅作為成本，向要求進口貨品的美國企業收取，美國企業為了維持利潤，最直接的方法就是把成本轉嫁消費者。有統計指出，現時美國洗衣機的零售價已比一年前上漲了百分之十二。換言之，特朗普一意孤行策動貿易戰，帳單其實由美國人支付。



說到底，裝腔作勢和欺善怕惡是特朗普執政最大特色，中國只要拿出不惜玉石俱焚的決心跟美國周旋到底，特氏根本沒轍。連金正恩也有反枱的勇氣，泱泱大國還要忍氣吞聲到甚麼時候？