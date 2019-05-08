常有學生問我，目前華人史學界誰的地位最高，我答是余英時教授，美國人曾頒他「克魯格獎」，是一個被譽為人文諾貝爾的獎項。學生再問我，余先生的學術水平究竟如何厲害？我卻默然，這個問題由大學本科時期想到現在，一直不得要領，後來索性不想。事關這世界名與實從來不一定成正比，不信的話，你試找來全香港名氣最大的幾位樓市專家，查看他們過去三年來看錯過多少次市況走勢，答案保證讓你瞠目結舌。



昨天，本欄提到近日余英時就「五四運動」發表的意見，犯了立論粗疏之弊。



其實，這種弊病在余先生的論著中並不鮮見，早前我看了在學術界享負盛名的《紅樓夢的兩個世界》，書中的觀點竟牽強得教人詫異。



余英時說《紅樓夢》是在反映污俗世界如何侵蝕清淨世界，大觀園就是象徵清淨的國度，其中以一個守身如玉的尼姑妙玉，為最純潔的象徵。後來大觀園破敗，妙玉被擄走而下落不明，代表清淨世界終究要被污俗吞沒云云。



其實，曹雪芹筆下的大觀園堆金砌玉，內中人物勾心鬥角，完全不是余英時口中的清淨國度。尼姑妙玉生性高傲兼有潔癖，農婦劉姥姥喝過茶的一隻杯，她也嫌髒而扔掉，但碰到美貌公子賈寶玉，妙玉卻以自己平常專用的杯斟茶給他喝。



作者在此細微處，反映出妙玉的純潔是假，實際上淫心未斷，修行入了岔道，故最後為她安排了一個悲慘的報應。跟余先生以為的純潔象徵恰恰相反，他是錯解佛理，也把整部《紅樓夢》的意思讀反了。



余先生的《中國近世宗教倫理與商人精神》也是一般糟糕，書中反覆引用一句禪宗偈語作佐證，卻不知捉錯句中用神，使全書立論都受動搖。至於為何美國學界偏要如此吹捧他？我只能說或許美國確實需要一個高舉反共旗幟的華人學術權威吧。