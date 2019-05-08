國人以醜為美，古已有之，且於今為烈。老朽有如此慨嘆，實有感而發。先看古時的一個例子：明人劉元卿在《應諧錄》中記載了一個故事：話說一個叫張詡子的人，新製了一張漂亮的床榻，希望被人圍觀，不惜裝病臥床引人來看，而來探病的一位朋友更狠，穿上新襪子的他，故意撩開下擺，蹺着二郎腿坐在床上，因為這是唯一能讓人圍觀襪子的方式。



看官，明是肉酸、醜到令人作嘔的行為，兩人卻以為美，否則又怎會奇招突出想人圍觀？邵家臻要帶手銬腳鐐去立法會開會，看來也有如此心態。



言歸正傳，老朽話以醜為美，於今為烈，所指何事？話說山東平度市知名景區聖水浮金公園，有個「山東第一觀音」之稱的大理石像，高二十一米，二○一一年花費二百多萬元人民幣建成，落成後一直是村民和遊客祈福的熱門場所。可是，近日遊客看到的卻是一尊不男不女的「孔子像」！



事緣於二○一八年內地實施新的《宗教事務條例》，國家統一拆除菩薩、觀音，聖水浮金公園為了改造觀音像，耗資四十多萬元人民幣，把觀音換上孔子的頭，顏色也由白色換成古銅色，「聖泉觀音」四字和底座的蓮花被打磨掉。遊客見不到觀音，卻見到一尊「變形孔子」：這位「孔子」擁有觀音的體態，右手翹觀音手印，左手原握玉淨瓶改為竹簡。天啊！一個威儀的「萬世師表」、至聖先師，竟慘遭整容瘦身變成「不男不女」，如此以醜為美，不但褻瀆文聖，更有失斯文。



孔子一生遭逢厄運，雖也曾自認如「喪家狗」，但老朽堅信佢唔會想自己變成「人妖」！有藝術家指中國人亟需惡補美育課，這不無道理，不少國人或許已進入「現代生活」，住洋房養番狗，彩電空調不缺，可是對美感的認知，仍然是零，從不男不女的「孔子合體像」可思過半。欠缺美學教育的國民、高幹，距文明總有一段距離。