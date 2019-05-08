內會早前大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由地產及建造界議員石禮謙代替涂謹申主持會議，秘書處隨即向法委會委員發出通知，詢問委員是否採納指引。結果在六十名委員、三十六人支持下指引獲得採納。石禮謙亦宣布，將原定前日下午的會議改在本星期六舉行。



在立法會日程上已除去前日下午的會議，但反對派議員無視議會規則，堅持在前日召開非法「集會」，更預早進入會議室「霸位」，要保安開鎖讓他們自由進出，自備咪發言，在沒有秘書、會議紀錄和召開會議的權力下繼續「集會」、選主席，其結果只能是「三無」：無合法性、無底線、無恥。



涂謹申以「臨時主席」自居主持會議，分別選出自己及公民黨郭榮鏗當正副主席，其行為嚴重違法，涂謹申在過去兩次會議只以「最資深議員」身份主持選舉主席的程序，並非由所有法委會委員投票選出的主席。



涂謹申企圖為立法會製造兩個法案委員會，不尊重制度及投票結果，缺乏合法性及合理性，所有結果都不會視為立法會會議的結果。反對派任意踐踏議事規則，挪用議會資源「開會」，立法會可考慮申請禁制令禁止反對派「霸王硬上弓」集會。



反對派自導自演「集會」戲碼，十分荒謬無恥。涂謹申和反對派議員為阻修訂《逃犯條例》，棄法治、公義和良知於不顧。



繼早前的「小丑式主持會議」之後，現在又出現「小丑式政變」，完全盡顯其「靠惡」本性。若反對派「小丑式政變」屬合法，立法會豈不是無法無天？



另外，反對派盲目斥責秘書處，肆意貶低秘書的中立性，試圖政治化秘書的正常行事，實為阻礙《逃犯條例》的修訂，本人和建制派同事會繼續支持秘書處，讓法案委員會重回正軌。