上周，《國歌條例草案》委員會進入最後階段，有議員就規定肅立的情況要求當局澄清。不過，反對派議員為着反對條例草案，竟公然挖苦一名抗戰老戰士，指她坐在輪椅上也能站起來，並指其愛國情操是「低級趣味」。對此，真的只能表達極度遺憾及傷感。



日前，有民間組織製作短片，邀請各界人士齊集金紫荊廣場，舉辦一次升國旗及奏國歌的活動，參加者包括學生、政界、藝人及外籍人士等，當中亦包括一名老人家，而其正正就是當年曾參與抗日戰爭的港九獨立大隊老戰士。時年八十九歲的老婆婆依然硬朗英勇，當聽到國歌奏放之時，立即扶着輪椅站起來。小小一個動作，代表着強烈愛國之心，亦是對抗日烈士為國捐軀以換取今天太平盛世下奏唱國歌所表達的崇高敬意，此實非反對派的思維能夠領悟。



港九獨立大隊， 隸屬廣東人民抗日游擊隊東江縱隊，是香港民間組成的抗日戰爭隊伍。當年，他們軍備不足，資源有限，但每位隊員都毫不畏縮，奮勇殺敵，全力支援祖國抗日。他們屢挫日軍銳氣，營救受困的文化界人士和盟軍成員，為盟軍提供情報。戰後，殖民政府卻刻意埋沒相關的歷史，以致現時大部分港人均沒有機會認識港九獨立大隊對抗日戰爭勝利作出的貢獻，實在是相當可惜。



我們身處太平盛世，港人又不需服兵役，自然不會想到香港有老兵。事實上，香港仍有抗日老兵，上述提及的老婆婆就是一個例子。藉今次老兵婆婆的事件，希望會有更多人認識港九獨立大隊及他們的事迹，知道香港也曾發展出一支抗日的堅實隊伍，為保衞國家及香港而作出奮鬥。



當然，有些反對派不會明白，甚至以反對《國歌法》為「己任」，任由社會存在侮辱國歌的行為。政府多次重申，不會勉強行動不便的人士在奏放國歌時站立，而判斷某人是否觸犯法例，則會充分考慮其動機。若然不是存心做出不尊重行為，市民不需對立法感到恐懼。說到底，尊重國歌是應有的民族大義，真的想不出任何反對《國歌法》的理由。從另一個角度來說，立法會作為香港特別行政區的立法機關，是應帶頭作為榜樣尊重國家、國旗和國歌，才能體現「一國兩制」的原則，反映效忠中華人民共和國香港特別行政區的精神。



至於反對派認為，老戰士從輪椅上起來站立，是「神打上身」，那只是在顯出反對派的極度無知。或者，他們只是在製造話題，誰知卻在羞辱自己。如今有立法會議員不但反對《國歌法》，又公然詆毀抗日老戰士，實在是情何以堪呢？就此，肇事的立法會議員理應承擔歷史、國民、道德及社會責任，立即作出公開的道歉，並需肯定香港的抗戰老兵們所作出的貢獻。



最後，還望《國歌法》能夠早日實施，避免香港再次出現不尊重國歌的行為，成為令人尷尬的國際話題。當然，我們也不應忘記抗日老戰士的功勞，要好好學習過去的歷史，而政府也應以官方形式，重視及表揚當年保衞國家及香港的老兵。