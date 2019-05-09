中國的貿易政策最大問題是沒有清晰的理論方向，一直都是在兩個方向搖擺。



一是重商主義，這是英國等歐洲國家在十九世紀及以前的貿易政策與理論，但中國卻不明白歐洲的重商主義是與炮艦外交結合起來才能推動。中國的重商變成倚靠外國的政治勢力，卻同時因過度以短期商業利潤最大化為目的，結果必然遭遇各種政治反對，包括貿易對手的本國利益，以及國際上已佔有市場的既得利益者國家。



另一是全球化、自由貿易，這是世界貿易組織及其前身近幾十年的發展。中國不明白的是，全球化自由貿易是在發達國家最具市場競爭力時推行的。二次大戰後，美國推行的自由貿易打破了英國等歐洲列強原已分割的國際市場，讓美國打入，其後則使發展中國家的國內保護撤銷，讓美國的先進工業製品，包括工業化大農業產品可長驅直入，掠奪市場。



加上受到二次大戰的破壞，歐洲等發達國家受創未復原，發展中國家在殖民主義壓迫下未能工業化，即使爭取獨立也處於經濟發展的起步階段，所以發二次大戰戰爭財的美國，無論工農業都在全球最具競爭力。



因此，美國願意和要求自由貿易，把二、三百年的高關稅屏障拆除，理由是美國的競爭力在自由市場上可以完全取勝。但這樣的自由貿易是有前提的，就是美國的競爭力必須勝於其他國家，目的是自由市場讓美國發揮它的優越競爭力，從貿易掠奪其他國家的財富。



另一邊廂，中國自二○○一年加入世界貿易組織之後，依循的是美國戰略，先關稅保護，待競爭力強大則開放市場，參與國際的自由貿易，從中獲利，盡量擴大外貿順差和由此賺取財富。



可是，中國忘卻了或不知道，美國的自由貿易是由其世界霸權所推動。當美國的競爭力下跌時，其世界霸權便破壞自由貿易，打擊其他競爭力比它優越的國家。中國追求自由貿易，卻無足夠的政治、軍事及金融力量來捍衞自由貿易，便變成今天的中美貿易戰。相反，美國市場競爭力不能與中國較量，便用政治、軍事及金融力量來補救，無論對付日本、歐盟，乃至墨西哥、加拿大都是一樣，只是中國與美國的貿易最大，也最不聽美國的指揮，不像日本那樣言聽計從，卑躬屈膝。



中國之敗在於不知歷史，不明甚麼是自由貿易，不了解美國。但令人驚訝的是，內地專家還在宣揚中國要「三零」：零關稅、零壁壘、零補貼，不知其他國家是怎樣的，這不是開門揖盜，便是洋奴賣國！