中美經過十輪貿易談判，準備達成協議之際，特朗普再次玩弄突然變臉故技，宣布將在本周五起對二千億美元中國貨品徵稅百分之二十五，理由是「談判進展太慢」、「中國想推倒重來」。這顯然是胡說八道，副總理劉鶴率領的代表團就要起程赴美展開新一輪談判，雙方就要簽署協議了，怎麼成了「進展太慢」了？怎麼成了「中方要推倒重來」了？特朗普言行從來不講邏輯、顛倒黑白、信口開河，他的「理由」如同放屁，除了臭了自己的嘴巴、壞了自家的名聲，實無他益。



向二千億美元中國貨品徵收百分之二十五關稅，本來是要在今年三月一日徵收的，因為在此之前，兩國元首於貿易談判膠着之時通了電話，又在布宜諾斯艾利斯會晤，中美談判遂有了「比較像樣的談判契機」，之後兩國代表異口同聲說要根據兩國元首會晤精神「積極談判」，於是三月一日的「徵收」期限人間蒸發。現在談判就要成功了，特朗普卻揮刀舞劍，發出威嚇。他一定很得意、很自我欣賞自己的「談判藝術」，看看能不能在最後關頭打蒙北京，再狠狠敲詐一筆，令中國在「體制結構性」等問題上作重大讓步。



事實上，從特朗普的瘋狂舉動可看出，過去十輪談判老美逼中國在原則問題上讓大步受阻重重，中國能讓的大致都讓了，不能讓的不說堅決不讓吧，也遠遠未滿足山姆大叔的胃口。不過，中方在談判過程中的態度和手法一定讓老美看出了破綻、看出了可敲詐的縫隙，突破這樣的破綻和縫隙，在談判快結束臨門一腳時，利用中方希望早日結束談判的強烈心理，突然大舉兇狠發難，是最好的時機，能起到最大的效力，這是特朗普的算盤。這樣的算盤可能成功，也可能不成功，對他而言都無所謂，成功了多撈一大筆，不成功也不必付出多少成本。看透這點，北京就更應該堅守底線，堅決頂住，看看特朗普的「無所謂」最終讓他怎麼自我下台，自圓其說。



實際上，大家都清楚，貿易戰打得愈大，徵稅率愈高，老美愈佔不到甚麼便宜，效用愈是遞減，中國怕他個鳥！