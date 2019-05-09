美國單方面退出伊朗核協議，又單方面採取制裁措施，然後單方面要求全世界遵守，甚至單方面發出威脅，在所謂的豁免期過後，任何國家都不准再進口伊朗石油，否則將受到懲罰。這種赤裸裸的霸道行為，充分暴露其強權政治思維，嚴重違反國際關係法則。



但奇怪的是，國際社會對此噤若寒蟬，歐盟固然不敢違逆「大佬」，中國等其他國家似乎也不敢說不，全世界都屈服於美國淫威之下，令人不得不懷疑，這個世界到底還有沒有公義？



面對美國霸權，許多國家敢怒不敢言，只能逆來順受，老美飄飄然之下，自然更加肆無忌憚，想制裁誰就制裁誰，想打誰就打誰，彷彿整個世界都由美國主宰。然而公道自在人心，美國橫行霸道愈來愈令人反感，久而久之必將損害其國際誠信，破壞其國際形象，更將加速其霸權的衰落。近年多項國際調查均顯示，包括盟國民眾在內，將美國視為主要威脅的受訪者持續增加，對其持好感的比例不斷下降，反而對中國有好感的比例日益增加，中國整體國際形象儼然已超越美國。對於一直站在道德高地、對全世界指指點點的美國而言，可謂莫大諷刺。



難怪有人說，特朗普極端外交政策和風格對美國的傷害遠超想像，其種種瘋狂舉動無異於給美國送上「催命符」。這並非無的放矢，目前美國仍是世界唯一超級強國，仍可為所欲為，但隨着世界逐漸走向多極化，單邊主義勢必受到唾棄，美國還想憑一己之力在全球呼風喚雨已經不切實際，憑一己之力包打全世界更是癡人說夢。必須知道，美國整體實力日走下坡，中國等新興國家正迎頭趕上，任何國家都不可能再隻手遮天。



中國古聖賢說：「以力假仁者霸，以德行仁者王。」霸道以武力取天下，王道以仁德取天下。美國正是不折不扣的霸道，即使目前尚能以武力威懾天下，相信也維持不了多久。