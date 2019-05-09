《聖經》上說：為甚麼你看見別人眼中的木刺，卻不想自己眼中有樑木呢？現實中這類人還真不少，藉香港修訂逃犯引渡條例爭議詆毀香港的台灣政客就是典型。



因參與旺角暴亂畏罪潛逃台灣、至今被通緝的香港女子李倩怡，銷聲匿迹兩年後首次以錄音方式現身，她認為香港法治被剝奪非因引渡修例，而是自銅鑼灣書店事件就開始了，她呼籲台灣人看清中共的可怕本質，也不要相信那些口頭上不支持一國兩制但在台灣事事以中國利益為優先的政客，明年的台灣選舉若選出親中政客，台灣將步香港後塵。



明眼人都看得出，錄音者雖聲稱是李倩怡本人，但內容彷彿是一份台灣政黨瞄準明年大選的政治文宣，意在警告台灣人不要支持藍營最具人氣的韓國瑜或郭台銘，如此才能避免「今日香港，明日台灣」的噩夢。由於李倩怡逃亡時得到了台獨組織的幫助，而今次的錄音內容又由一個台獨組織在廣播節目中公開，此舉分明是項莊舞劍，意在沛公，為主張台獨的民進黨助選。



人在屋簷下，不得不低頭，李倩怡要避免被送回香港受審，託蔭於台獨組織，為其助選不足為奇，只是將香港的司法貶到一無是處，似乎比台灣還不堪，似乎有欠公道。香港近年司法墮落，審判不公，這是事實，但怎麼說還比台灣強那麼一點點，至少不會比台灣差。透明國際多年前曾作出一項調查，百分之六十五的台灣人認為台灣司法敗壞；而在有關國際排行榜上，台灣也總是落在香港之後。



更重要的是，台灣早在上世紀九十年代已與大陸簽署金門協議，引渡逃犯，而香港與內地司法合作至今仍是空白，亦從未有香港人被遣送內地。如果引渡逃犯就是司法被剝奪，那麼台灣司法早被中共控制，李小姐逃亡台灣，豈不是天堂有路你不走，地獄無門偏進來？