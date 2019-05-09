「又要威又要戴頭盔」正是一干佔中搞手的真實寫照。為了逞英雄撈着數，個個都以站上「大台」指揮大局為榮；到了審判一刻，即千方百計龜縮卸責，人人都推說不關自己的事，彷彿行過搭枱一般。如今入獄結局底定，他們又擔心起出獄後的生計問題，邵家臻固然提出「獄外就業」繼續到立法會服務市民，戴耀廷更得到校友聯署促請港大保留其教席，以便將來仍享有高薪厚職。



所謂的港大校友，發起者來來去去都是反對派的自己友，包括吳靄儀、余若薇、葉建源、涂謹申、郭家麒等，公正性和說服力本就成疑，聲明內容更是毫無新意，不外乎拿「公民抗命」說事，指戴有別於一般判刑個案，若港大辭退他，會被視為屈服於校外政治勢力，影響港大院校自主，加上戴已表示將就控罪提出上訴，校方沒理據啟動終止其教席的程序云云。何謂輸打贏要，這就是了。



由戴妖發起違法佔中開始，社會已要求港大秉公處理其教席問題，不要再讓知法犯法的「學者」誤人子弟，但反對派當時的說詞是戴並未被捕，不應視為有罪；到了他被預約拘捕，又推說並未正式起訴；到了正式起訴，則謂不要未審先判；到了審了判了罪成入獄了，又辯稱正考慮上訴；到了詞窮理屈、賴無可賴，則拋出「公民抗命」做擋箭牌，大晒似的。總而言之，字佢贏，公你輸，他們永遠立於不敗之地。



還是那句老話：出得嚟行，預咗要還。戴妖由提出違法佔中那一刻起，就要有不成功便成仁的覺悟，試想想，要是佔中真的讓反對派如願以償，港府跪低、中央妥協，戴妖等搞手要風得風、要雨得雨，隨時「自立為王」，如今政治豪賭以失敗告終，就好應該願賭服輸。但凡革命都要付出代價，這場被反對派稱為「雨傘革命」的鬧劇焉能例外？戴妖不過坐監十六個月而已，判罰已很輕微，仲想點？