中美兩國貿易談判，筆者一向認為最終會達成協議，早前甚至相信了美國總統特朗普所言，兩國快將取得共識，可以休戰了。如今形勢急轉直下，美方突然宣布將於本周五起對二千億美元的中國入口貨，大幅加徵懲罰性關稅。



雖然情勢有變，在下仍然維持原有預計，兩國終究是可以談得攏的。但一碗水得端平，筆者經常批評這年頭的人太粗疏，容易誤判時局，到自己因頭腦發熱而過分樂觀時，當然不能輕易原諒。我必須承認，早前以為中美協議很快能底定，是太武斷了。當知「前途是光明的，道路是曲折的」，中美兩國領導層都是難纏的對手，雙方就算要妥協，恐怕也得先經一番周折。



美國總統特朗普透露，在談判接近尾聲時，中國突然想將早前的協議推倒重來，故此才鬧出今日的僵局。在下相信特朗普，今趟應該是中方先變卦，而這正是本欄曾建議的談判策略，沒料到北京操盤人竟然會有同等心思。調整談判方向是對的，但今趟中方的手法略嫌冒進，未夠小心謹慎。



十多天前，本欄發表過一篇文章，題為「談判拖得愈久愈有利」，開首是這樣寫的：「美國總統特朗普說，有預感中美兩國很快會達成貿易協議，本欄則認為，不必太快，目前國內國外的形勢都正向有利中國的一方轉變，談判拖得愈長，對中方愈有利。」



延長談判中方是否能爭取到更有利的協議，我不敢說。事實上，中國要大幅度開放市場是早晚之事，我只希望談判能拖得一個月是一個月，拖得半年是半年，盡量為中資爭取時間在內地市場打穩根基，故才說不必急於跟美國簽訂和約。



不過，我建議的前提是以不全面觸怒美方為基礎，如今特朗普卻認定中方是突然「反口」，一怒之下狂加關稅，這招恐怕北京不易應付，談判之路會變得崎嶇多了。