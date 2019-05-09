美國總統特朗普反枱、翻臉比翻書更快，吾人從他的退群如吃生菜，早已見怪不怪。今趟的中美貿易談判，大家都看好將達成協議，又被殺個措手不及，好明顯，出爾反爾是特氏的慣例！有論者指貿戰升級獲參議院民主黨領袖舒默全力支持，佢向特朗普建議對中國採取強硬態度。這是「阿媽係女人」的見解，皆因老美對中國從來都冇軟過。



稍為留心觀察的都不難發現，特朗普自入主白宮後，在整個經濟、軍事上的布局，無不衝着中國而來。美國政治新聞網今年四月初發表了一篇《對於北約來說，中國是新的俄羅斯》的文章，直指「為了未來數十年繼續存在，它開始更多的考慮來自更遙遠的東方的威脅」。今年四月四日是北約成立七十周年紀念日，北約二十九個成員國的外長齊聚華盛頓，意義殊不簡單，美國副總統彭斯在國會講話中直言「未來數十年，北約將面臨的最大挑戰，可能是我們必須如何調整以應對中國的崛起」。



彭斯可說是特朗普「最親密的戰友」，最聽特朗普的話，特氏早前曾強迫北約成員國提高軍費，甚至威脅要退出北約，德、法雖略有微言，說要自組「歐洲軍隊」，然而，也不過是宣洩一下而已。懾於美國的淫威，在北約成立七十周年，彭斯又高調提出「中國威脅論」，要求「北約在對華戰略上配合美國」。



不要忘記，去年美國提出「四個三十」計劃，即要求北約盟國在二○二○年前組建三十個陸地作戰營、三十個空中部隊和三十艘能夠在三十天內部署的作戰艦艇。中國崛起，美國如芒在背，正如《經濟學人》早前一篇文章指出，俄羅斯雖說擁有強大的核軍事力量，有機會打破現狀的強烈衝動，但長遠來看它是一個衰落的力量，正在出現的巨人是中國。中國被美國盯上，除了表示不是「庸才」，可是，麻煩亦步步緊隨之，在未來日子，不可不打醒十二分精神。