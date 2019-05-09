前刑事檢控專員江樂士指香港回歸後，內地移交了二百名逃犯到香港，但香港卻不能移交逃犯到內地、澳門或台灣，這種情況有礙執法，有必要修訂《逃犯條例》。《逃犯條例》修訂旨在堵塞法律漏洞，彰顯社會公義，避免香港淪為「逃犯天堂」，確保市民免受潛逃的犯罪分子威脅人身安全，香港絕不容許在外地犯下嚴重罪行的逃犯與市民一同生活。



兩岸四地愈來愈多交流活動，有必要建立完善的移交逃犯制度，確保跨境司法公義。而且修例內容已列明多重保障，保護犯人權益。



在移交安排上，行政長官只會簽署移交逃犯證明書以啟動司法程序，然後交由法院經過聆訊後才決定是否進行移交。過去五年，香港移交逃犯的數字少於申請數字的四成，反映法庭能夠作為有效的把關角色，反對派的危言聳聽不攻自破，根本不會出現所謂的「隨意移交」。



當局已回覆指，條例明文規定屬於政治性質犯罪並不會移交，如果以「政治包裝」訛稱涉及其他罪行，條例亦列明，如果可能因為一個人的種族、宗教、國籍或政治意見，在審訊時蒙受不利，或被懲罰、人身自由受限等亦不會移交，亦需要符合「雙重犯罪」，一旦所屬罪行應用於本地不屬犯法，都不會移交。只有干犯嚴重罪行的逃犯才會納入移交範圍，任何與政治、社會安寧及社會秩序、遊行示威及言論自由有關的罪行都不屬移交內容。



過去有政治背景敏感的港人在內地被捕，均牽涉不同的罪行如經濟罪行，甚至犯下刑事罪行而被繩之以法，反對派卻一派胡言，謊稱他們是「受政治迫害」，大力保護犯罪者，將他們包裝成「政治犯」。



移交政治犯是恐嚇謊言，修例只適用於作奸犯科的人，不會涉及奉公守法的普通市民，反對派抹黑修例，其實是與逃犯同流合污。