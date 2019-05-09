委內瑞拉局勢動盪不安，亂局不知如何收科。自封看守總統的反對派領袖瓜伊多上周獲少數士兵變節支持，企圖發動軍事政變，可惜最終雷聲大雨點小，草草收場。政變失敗之餘，「正印」總統馬杜羅發動新一輪大搜捕。支持馬杜羅的委內瑞拉司法部長薩阿卜確認，已向策劃政變的平民及軍人發出十八張逮捕名單，有報道指，國民議會第一副主席贊布拉諾已被控「叛國」，另外六名反對派國會議員亦將被送上被告席。



馬杜羅只敢以「剝洋葱」手法，削弱瓜伊多陣營的實力，而不敢直接對瓜氏動手，相信是對美國有所顧忌，畢竟打狗也要看主人，瓜伊多是山姆大叔親自扶植的代理人，砍掉這面旗幟，不啻於逼迫美國人攤牌，直接軍事介入，相信馬杜羅不會拿起石頭砸自己的腳。事實上，有陰謀論者提出，如果美國有一天認為有需要出兵委國，可能自己出手將瓜氏解決掉，再嫁禍給馬杜羅。是否發展到這一步，現在還不好說，但在敍利亞內戰中，巴沙爾‧阿薩德政府被指向平民施用化武，也有傳聞指出那其實是美國扶植的反政府軍潑髒水的所為。



不管怎麼說，今次委國的流產政變，凸顯華府依靠該國內部統治集團反水馬杜羅有一定的難度。就在政變前夕，美國國家安全顧問博爾頓和委內瑞拉問題特使對推翻馬杜羅政權信心滿滿，甚至聲稱已有高級官員準備叛逃。華府甚至預先放風，指馬杜羅有意逃亡古巴，但被俄羅斯人勸阻，結果事態如何發展，擺在世人面前。瓜伊多事後「檢討」，承認高估軍方的支持，誤以為馬杜羅將抵不住軍人變節的風潮而自動下台。要推翻馬杜羅政府，需要更多士兵和官員表態支持。瓜伊多的這一說法，除了暴露自身的無能，亦等於宣判華府從內部攻破馬杜羅政權的策略失敗。



這場「軍事政變」之所以淪為一場鬧劇，有一種解釋是，這是馬杜羅「引蛇出洞」的一場大戲，馬杜羅的官員們假裝參與政變，目的是引出反對派並將他們一網打盡。這或許高估了馬杜羅的謀略，但軍政界對馬杜羅的反對還未達到一呼百應的臨界點，卻是明擺着的事實。



然而華府似乎只能一條道走到黑。據悉美國將宣布對委內瑞拉最高法院的廿五名法官進行制裁，同時對背叛馬杜羅的軍方高層提供「胡蘿蔔」，問題是，隨着反對派運動愈拖愈久，這一策略之前未能奏效，現在會有分別嗎？



瓜伊多除了承認政變失敗，還公然做「帶路黨」，引清兵入關。如果美國人面對的單單是馬杜羅，顛覆其政權可謂易如反掌，但馬氏背後有俄羅斯、中國、古巴及土耳其等撐着，這就不能不令美國佬投鼠忌器。山姆大叔在敍利亞碰上俄羅斯和伊朗，結果弄了個灰頭土臉，阿薩德政權如今仍然不動如山，自然不想在委內瑞拉重蹈覆轍。除了俄羅斯這位「強敵」，古巴的介入亦讓美國人相當頭痛。美國副總統彭斯曾公開點名批評古巴對委內瑞拉政府的支持「無人能出其右」，該國提供的醫療、軍事及情報援助，足以讓馬杜羅繼續苟延殘喘一段時間。