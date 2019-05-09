功夫茶：食不安心事故多　立會譴責走過場

遺憾復遺憾，遺憾何其多。「遺憾」兩隻字不嬲係港產廢官「萬能key」，立法會流會，好遺憾；打擊港獨不力，好遺憾；沙中線醜聞迭爆，一樣好遺憾。好嘞，家陣輪到立法會政府帳目委員會執人口水尾，感到「極度遺憾」喎，有冇殺傷力，唔使審都知。



到底今勻「遺憾」邊個呢？之唔係形同虛設嘅食安中心囉。嗱，審計署去年底發表報告，揭露呢個為全港食物安全把關嘅廢衙門胡混度日、靠害港人。例如抽查貨物嘅比例低及百分之○點一；僅抽查貨物表面、易檢查嘅部分；對於空運進口食品，毋須證明就獲放行；對於海路入口，幾乎不作檢查；審計署甚至發現，至少九架車逃避文錦渡食品管制辦事處嘅檢查，同時有駛入管制辦事處嘅車輛冇顯示紀錄，簡直沒有最離譜，只有更離譜。



呢嗱，尋日立法會帳委會發表報告書，對於食安中心被審計署揭發嘅連串劣行，煞有介事三度表示遺憾。議員義正詞嚴鬧爆呢個廢衙門未有依循既定程序，未有主動檢討做法、制度及工作守則查找不足，以及管理層未能確保前線人員遵守有關指引及工作守則，表示「極度遺憾」兼「不可接受」喎。講到罪無可恕咁款，問題係食安中心聽唔聽得入耳先，有冇誠意悔改先？



咪睇食安中心拿拿聲認衰，聲稱已成立專責小組進行全面檢討，仲獲港府額外撥款增加幾十個公務員職位，好似好大陣仗咁款，查實做戲咁做嘅咋。點解咁講？好簡單，所謂嘅專責小組去年已經成立，但食安警鐘依然長鳴，好似消委會早前抽驗三文魚同吞拿魚刺身，竟然發現寄生蟲，已經夠晒驚嚇；咁仲唔止，浸大前排抽查街市六十個蔬菜樣本，逾七成含有殘餘除害劑，食菜同飲殺蟲水冇乜分別。食安中心後知後覺甚至不知不覺，有冇吸取教訓、有冇做好自己份工？畫公仔唔使畫出腸喇。



所以話啫，「批評接受、態度照舊」已成為港產官僚以不變應萬變嘅鐵律，只要面皮夠厚，過咗海就係神仙，你吹得佢脹呀。梗係喇，佢哋有個「官到無恥膽自大」嘅老頂照住，爆出幾大隻鑊都好，林鄭一句「制度嘅錯」就無人需要問責，笑罵由你笑罵、好官我自為之。至於一班垃圾會議員，自己都其身不正，佢哋行禮如儀一句「遺憾」有幾大作用，心照喇，都係做吓樣啫。



講到尾，以前香港係美食天堂，家吓淪為毒食地獄，咪就係香港沉淪嘅冰山一角囉。廢官僚失職瀆職當食生菜，就連「遺憾」都變得廉價而無力，香港人除咗自求多福仲可以點！



