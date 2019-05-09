世界視線：軍事政變失敗　委國內亂難休

委內瑞拉亂局持續多時，反對派領袖瓜伊多自封看守總統，意圖推翻總統馬杜羅，上周煽動軍事政變，結果只得少數士兵變節支持，失敗收場。司法部長薩阿卜稱已就流產政變發出十八張逮捕傳票，名單未有公布，禍首瓜伊多依舊逍遙自在指指點點，怪責有軍官出爾反爾，好像事不關己，情況相當耐人尋味。



委內瑞拉軍方早在一月已表示效忠馬杜羅政府，不承認瓜伊多地位。委內瑞拉國防部派出武裝部隊迅速平定今次政變。馬杜羅在上月底揚言獲得軍隊全力支持，瓜伊多哪兒來的自信可以政變成功？他手上沒有一兵一卒，甚至在國內知名度也遠不及馬杜羅，最大本錢是獲得美國及盟友國家在背後撐腰，這次卻不見有美國參與的迹象，美方的反應也好像後知後覺。華府若有出手，像當年內外夾擊利比亞狂人領袖卡達菲，決不會這樣兒戲不成氣候。美國一直忌憚俄羅斯插手事件，遲遲未想在當地正面衝突，今次有人突然「起義」，可能是背着西方主子自把自為。



外國勢力介入委內瑞拉內亂，已是公開的秘密，近在美洲有利馬集團多國與歐美同一陣線反馬杜羅，遠至亞洲中國北韓都有開腔反對別國干擾委國內政。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京上周透過長途電話討論委國局勢，特氏稱普京無意介入委國政局。克里姆林宮確實相當克制，沒有像白宮毫不掩飾、明目張膽在委國攪局，美國副總統彭斯本周初公開「威逼利誘」委內瑞拉軍方要員背叛馬杜羅，稱會取消對他們個人制裁，並警告向委國最高法院二十五位地方法官實施制裁。彭斯同時又提出協助政權過渡的經濟援助方案及支援難民，軟硬兼施，總之是「順美者生，逆美者亡」。



華府標籤馬杜羅政權為「西半球和平和繁榮的最大破壞」，務必除之而後快，現在只是等待委國內部分裂，馬瓜兩派鬥個兩敗俱傷，殘局不可收拾，才出手坐收漁人之利。瓜伊多傀儡一名，僅能不斷搞小動作挑釁政府，寄望造成混亂給予美國藉口軍事介入。兩派不敢正面交鋒，委國亂局恐怕要持續多一段日子了。



