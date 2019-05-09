神州觀察：黑官家族霸一方　神州何來太平地

「北京有個國務院，潁上有個張家縣」，安徽阜陽潁上縣老百姓的一句民謠，竟然不是戲言。在中央掃黑除惡督導組督陣下，當地搗毀一個「張氏兄弟」黑幫組織，從而揭出一個稱王稱霸，為非作歹三十多年的黑官家族。



潁上縣自然資源和規劃局副局長張志剛日前被查落台，隨後媒體揭露，他是近日中央督導組親自查處的「張氏兄弟」黑幫組織頭目張志勇和張志斌的胞兄，而張氏三兄弟的父親是前縣委副書記張家旺，伯父張家順更曾是前縣人大常委會主任，被稱為「潁上教父」。據報道，張家順和張家旺於上世紀八十年代還是當地農民，只因攀附到省市高官，一夜之間變成公職人員，之後青雲直上，壟斷當地政壇。張氏家族兩代人在一個縣的範圍內，擁有十多名副縣級幹部，二十多名科局級幹部，而且大都供職於要害部門，這在中國官場堪稱曠世奇聞！



數十年間，所有到潁上縣上任的官員，都要先拜見張家，否則就混不下去，而張家人在當地開賭場、妓院無人敢查，連省公安廳幹警來查都被打傷，當地幾乎所有生意和工程都必須經過張家同意。



最諷刺的是，張家兩代人數十人當官，卻並不感謝黨和政府「栽培」，認為只是自家風水好和有神明保佑，因此身為共產黨員的張家旺和張家順，利用公權力，大肆在家鄉大建廟宇，拜鬼拜神，更豎起數十米高的佛像，大搞迷信活動。



事實上，在張家順的兒子、曾任阜陽市潁泉區委書記兼被稱為「白宮書記」的張治安，○八年因受賄及迫害人致死被判死緩時，內媒已詳盡揭發張家勢力，但張家卻能一直受到地方黨委和政府的庇護，可見張氏家族根深葉茂，勢力之大，顯然有省市一級甚至更高的「保護傘」為張家撐腰。



顯然，張氏家族醜聞再次給當局敲響警鐘，內地不少地方政治生態與潁上縣類似，淪為家族政治的權力場。一些曾經主政的官員，利用親屬子女營造龐大的利益圈，或幾個家族聯合瓜分當地的政治經濟資源，將之打造成針插不入、水潑不進的獨立王國。如果各地都存在黑官家族，神州百姓又何來「中國夢」？



匪夷所思的是，抗日戰爭全民抗戰也只打了八年，但查處張氏黑官家族卻要用上十年，還不能保證已徹底搗毀。中共奪取政權才用了二十八年，但張氏家族卻能橫行霸道、禍害百姓三十多年，當地的中共黨組織在哪裏？當地十餘萬中共黨員，「竟無一人是男兒」！如果沒有中央督導組坐鎮，當地政府至今可能還是張家的衙門。這也充分印證了全國各地訪民為何一定要跑到北京伸冤，因為老百姓相信，只有京城才有「青天」。



