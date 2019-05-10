世界視線：無懼華府施壓　伊朗強硬以對

伊朗總統魯哈尼在美國退出伊朗核協議一周年之際，宣布暫停履行部分協議，並向餘下簽署國發出最後通牒，若未能在六十天內達成新條款，伊朗將提煉高濃縮鈾，被視為將恢復核計劃的前奏。



儘管美國總統特朗普口口聲聲要跟德黑蘭當局恢復談判，但另一邊廂卻作出打擊，制裁亦不斷加碼升級，一方面派遣航母戰鬥群到波斯灣一帶耀武揚威，另一方面終止多個國家及地區進口伊朗石油的豁免，並將制裁範圍擴展至伊朗第二大外匯來源的金屬行業，說穿了就是把伊朗經濟往死裏整。



特朗普對伊朗長期搞「極限施壓」，其來有自。對於拚連任的特氏來說，亟需在外交上取得亮麗成績，如今朝鮮核問題依然無解，金氏政權更有走回頭路的勢頭；敍利亞和阿富汗的形勢，並不比奧巴馬時期好多少，委內瑞拉的顛覆大計又欠進展，伊朗遂成為其中一個突破口。單方面撕毀核協議不但顯示自己「能奧巴馬所不能」，復能爭取包括以色列及沙特阿拉伯等中東主要盟友支持，可謂一石多鳥。



然而伊朗也不是省油的燈。德黑蘭不是平壤，兩者的硬實力不在同一個層次。單是石油出口，任美國使盡吃奶之力遏制德黑蘭石油出口，但仍有包括中國等在內的「捧場客」。另一方面，伊朗掌握世界原油運輸的咽喉──霍爾木茲海峽，伊朗當局一旦進行封鎖，勢必引起石油價格飆漲，美國自己本身的經濟，將會受到極大衝擊。軍事方面，伊朗固然不是美國人的對手，但它在中東地區的實力不容小覷，在敍利亞等地攪局還是綽綽有餘。



伊朗一旦真的退出核協議，很有可能掀起區內核擴散潮。事實上，沙特首都利雅得市郊便被拍到正進行核反應堆建設工程，儘管沙特官方強調是發電之用，但真實意圖為何，難免引發外界擔憂。一旦核競賽開打，現有勢力平衡將被破壞。與此同時，伊朗跟隨特朗普的指揮棒「退群」，亦將失去道德高地，屆時歐盟將可能被迫實施制裁。或許對伊朗來說，最好的局面是「鬥而不破」，拖到特朗普明年下台，新人事或許會有新作風。