正論：沉降指標搬龍門　香港遲早淪危城

輕鐵天榮站月台沉降曾鬧得滿城風雨，去年起一直停工，早前傳聞發展商為盡快復工而申請將沉降停工標準大幅放寬至一百二十毫米，港府也有意作出配合。不料話音剛落，發展商方面又提出將沉降標準再進一步放寬至一百五十毫米，如果港府依然批准，相信類似放寬動作只會沒完沒了，當有標準等於無標準，香港離遍地危樓的一日不遠了。



基建因沉降問題遲遲無法開工，發展商面對經濟損失，建築工人的生計亦會受影響，的確其情可憫，發展商出於自身利益要求放寬標準，但最終能否成事，決定權在政府手上。說穿了，放寬標準就是將本來「不合格」的工程變得「合格」，為復工開綠燈，如此一來勢必埋下安全隱患，如果政府重視建築質量，將市民的生命及財產安全放在心上，就不會輕易同意放寬有關標準，但若政府的屁股坐在發展商一邊，那就是另一回事了。



可悲的是，回歸以降，港府施政的天平一向傾向大商家大財團，在沉降停工標準制訂方面亦不例外，表現在一再漠視規則，大搬龍門。去年八月，運房局同意港鐵修訂沙中線「會展站及西面連接隧道」沉降停工指標，將原來的二十五毫米大幅放寬三倍至九十五毫米，如此一來，原來沉降超標的四十九個監測點，全部由「肥佬」變合格，工程得以繼續。而眾所周知的是，沙中線百孔千瘡，不是短筋就是削牆，現在又查出不少螺絲帽未擰緊等醜聞，早已淪為「豆腐渣工程」的代名詞，而沉降問題只是其中的冰山一角。



沉降問題最嚴重的是輕鐵天榮站，沉降停工標準已是一改再改，港府是龍門搬了一次又一次，大有繼續搬下去之勢。上月底，傳媒報道發展商欲將有關標準由二十毫米大幅升至一百二十毫米，港府欣然配合，有意准其所請，無奈正式官文還沒有發出，沉降問題進一步惡化，發展商因應情況建議將標準再放寬至一百五十毫米。然而，不論有關方面搬出多少一般人聽不明的「科學及專業」術語，解釋大幅放寬標準也不足以影響結構安全，公眾仍然難以置信，現在人們最關心的是，港府會否再一次在發展商壓力前下跪？



千里長堤，潰於蟻穴，再牢固的建築最終可能毀於一個不起眼的漏洞，而一百五十毫米的沉降停工標準顯然比一個蟻穴嚴重得多，危險得多。更何況，誰也不敢保證未來不會出現多於一百五十毫米的沉降，將來是否要訂立二百毫米、三百毫米、五百毫米甚至一千毫米的沉降停工標準？這樣的標準還有沒有存在意義？正如有人諷刺，與其這樣一路放寬下去，一路搬龍門，不如徹底廢除沉降停工一說，放任自流好了。



一節見則百節知，基建沉降停工標準「沒有最寬鬆，只有更寬鬆」，凸顯的是港府道德良心敗壞，管治水平墮落，埋下無窮後患，更是香港無法無天，沉淪不止的縮影。