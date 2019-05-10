功夫茶：情根早種漢奸黎　法治淪喪何足奇

各位看官，大千世界，無奇不有。正如賊仔愛上兵、律師愛上罪犯、警察愛上黑社會，唔止喺現實中屢屢上演，仲往往愛得驚天動地、可歌可泣。照咁睇，港府愛上反中亂港集團、律政司愛上漢奸黎、肥婆愛上肥佬，一啲都唔出奇。



有道是，無冤不成夫婦，無仇不成父子，最唔可能發生嘅愛情，先至係最蕩氣迴腸嘅愛情。大家有眼見，漢奸黎壞事做盡，司法保護傘依然屹立不倒，政治黑金案獲放生唔在講，佔中案又走甩，就連有圖有片鐵證如山嘅恐嚇東方報業男記者案，律政司都唔嗲唔吊冇晒下文。有人懷疑鄭若驊同漢奸黎喺枱底搞「大和解」，搞搞吓搞出真感情，空穴來風、未必無因㗎。



嗱，受害記者前排向律政司發出第十二封信，要求交代辦案進度，律政司一如既往搬字過紙，以虛話敷衍，唔係話「處理需時」，就係話檢控與否「視乎多項因素」，再唔係就要「進一步徵詢法律意見」，即使申訴專員批評律政司違反罪行受害者約章，一樣話之你。大家諗極唔明，一件黑白分明、情節簡單嘅案件，律政司拖咗近兩年都唔檢控，仲要不斷徵詢法律意見，連學者都質疑香港司法係咪衰過第三世界，到底有乜難言之隱？但如果話雙方存在一份特殊感情，律政司對漢奸黎情有獨鍾，係咪即刻茅塞頓開，乜都明晒？



當局者迷，旁觀者清，呢份感情可能連當事人都始料不及。你知喇，律政司司長話晒係政治任命官員，愛國愛港係基本條件，本來同反中亂港嘅漢奸黎大纜扯唔埋，殊不知緣分天注定，鄭司長上任第一日即被踢爆豪宅僭建，漢奸黎豢養嘅政客走狗空群而出咬實唔放，為求甩身，二人嚟個政治交易，你放生我，我放生你，有人猜測佢哋就係咁樣暗生情愫，嘻嘻，有乜出奇喎。



愛情就係咁盲目嘅嘞，律政司即使背上「玉皇大帝第九個孫」呢個諢名，一樣義無反顧將庇奸護淫進行到底。呢嗱，呢種感情喺心理學上叫做「斯德哥爾摩症候群」，即係被害者對加害者產生情意結，反過來幫助加害者。鄭若驊有僭建痛腳畀漢奸黎捉住，捉捉吓就產生咗「人質情意結」，再加上恐洋懼外嘅心魔作祟，結果連老公都可以大義滅親，偏偏對漢奸黎疼愛有加。



咁講喇，家陣係廿一世紀，男歡女愛唔使浸豬籠嘅，律政司「色」膽夠大就得嘞。有種嘅，咪面對公眾講清講楚唔告漢奸黎囉，咁大家咪可以疊埋心水對法治死心囉。總好過家吓遮遮掩掩，掛法治嘅羊頭，賣徇私枉法嘅狗肉吖！