神州觀察：急功利毀滅道義　治亂世堪用重典

北京昌平區一間便利店為喚起居民對社區環境的關注，日前發起「執狗屎換雞蛋」活動，有多少換多少。於是有人一天便收集了五十公斤，更有大媽拎來一袋又一袋狗屎，幾乎將雞蛋全部換走，可見在當下社會，惟有利益能夠觸動人心，否則就算是自身應盡的義務，亦會無動於衷。



類似情形在內地早已屢見不鮮，像廣為人知的檢煙頭換錢換物舉措更是由一些地方政府主導實施，只是這類政策多是建基於政府急功、民眾近利之上，故而既不具可持續性，更淪為互相利用、各取所需的把戲。正如不少地方曾因民眾的惡意「兌換」而導致財政吃不消，被迫緊急叫停措施，草草收場；至於保護環境，提高衞生意識及公德心的目的自然也就無法達到，更由此導致整體社會信用之崩塌。



近年一些官員為了急於出成績而拍腦袋決策，獨斷專行、大興土木之事時有發生，以至不遺餘力大搞形象工程、政績工程，為此弄虛作假、瞞上欺下者亦大有人在，他們所追求的無非只是個人榮辱，關心的只有頭上烏紗，錦繡前程。而民眾在逐利之心驅使下亦變得更加自私貪婪，甚麼公序良俗、道義責任皆可拋到一邊，剩下的就只有爾虞我詐、互相傷害，整個社會畸形發展。



事實上，內地社會烏煙瘴氣、亂象叢生，可謂由來已久，用禮崩樂壞來形容最貼切不過。當局近年雖落力推進反腐敗鬥爭，又是老虎蒼蠅一起打，又是掃黑除惡、深挖保護傘，惟腐敗分子卻是愈抓愈多，黑惡勢力、保護傘打完一批又一批，簡直沒完沒了。而社會上各種不守秩序、破壞公物乃至坑蒙拐騙、作奸犯科之輩橫出，原本的守望相助精神變成了以鄰為壑、落井下石，見義勇為被見死不救取代，離海晏河清、朗朗乾坤的夢想仍相差十萬八千里，寧不叫人搖頭嘆息。



正所謂，治亂世用重典。君不見，上至國家級的「大老虎」，下至村級「蠅官」，貪污腐敗罪行再嚴重，又有幾個會被砍頭？惡毒如三鹿集團負責人亦可不斷獲減刑，且出獄在望；吉林長生案至今仍未判；海南HPV假疫苗案只判罰款八千元，而高鐵霸座、搶奪公交車方向盤不是罰款幾百元，就是乾脆批評教育了事，如此還談甚麼依法治國，嚴肅問責？動輒說要刮骨療毒、壯士斷腕，到底有多少手腕可斷，有多粗的骨頭可一直刮？



而最大的問題是，即便社會早已是千瘡百孔，潰爛不堪，又有誰能正視現實，願意承認是亂世？偉大復興、大國崛起等旗幟口號早已高高舉起，並且喊得震天價響，「全球老二」的經濟成就更是有目共睹，全面奔小康即將實現，誰不以為這是太平盛世？