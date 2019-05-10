港人港審，是怎麼一回事呢？港人港審的說法是港人在海內外犯法，只能在香港的司法體制審判。這是屬人的原則，與屬地的原則相違背。



若執行的話，香港人在外地，包括內地，觸犯了法紀，便可拒絕接受當地的司法制度審判程序，要回港才會接受審判。由此而涉及兩個問題，一是甚麼是港人？有永久居留權抑或是持香港特區護照者？二是其他的司法體制是否會接受港人港審，拱手把它們屬地的司法管轄權讓出，讓香港人有特殊的例外？



這樣的主張，背後是認為香港司法制度是全球最完美的，香港人只能接受這樣最完美的司法制度的審判、裁決。依此邏輯，香港人在英國觸犯法律，也只能回到香港受審，香港司法制度母體的英國司法制度，也沒有資格和權力審判香港人。



但是香港司法制度真的這麼完美嗎？若果不是全球最完美，便必然有瑕疵，在一些部分可能比不上別國的司法體制，港人港審便變成港人逃避所犯法屬地的更為合理的法律和審判方法。如一些國家對販毒、貪污賄賂等重大罪行量刑比香港嚴重，港人港審便是港人犯法後逃匿香港的庇護。香港尤多司法覆核，律政司辦事也多拖拉，以至失誤。這正好給犯法的港人一個逃難場所。港人港審與不修《逃犯條例》，同樣是把香港變成罪犯天堂。這是世界城市、國際金融中心的特色嗎？



由不修《逃犯條例》到港人港審，香港一些人的思想暴露無遺。一是夜郎自大，不知天高地厚。不修《逃犯條例》的目的是不讓港人引渡至其有嫌疑犯罪的地區受審，以香港的司法制度來否定其他地區的司法制度。但對既有引渡協議的國家，香港還是要引渡港人出外受審，這便變成法律的不一致，法律面前人人不平等。同時，亦變成專門針對未有引渡協議的國家與地區，構成政治歧視。



二是反共反中瞎了心眼，原來目的只針對內地，表達他們反共反中的情緒，可是由此而演變成港人港審。似乎目的是不單港人在內地有嫌疑犯法不能引渡回內地受審，甚而令所有港人都可以不接受內地司法制裁，都要解回香港才可受香港的司法審判。港人就變成中國受帝國主義壓迫時的治外法權的受惠者，在內地不受內地的法律審判。這不是一國兩制，而是香港一制侵佔內地一制。更把港人變回英國殖民地時期的「英國人」，凌駕於內地法律之上。



這是甚麼時代，竟有港人港審之議？！這是倒退到帝國主義時代！