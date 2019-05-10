修訂《逃犯條例》，香江府衙寸步不讓，「撤追溯力無可能」、「港人港審不可行」，而《逃犯條例》的修訂必須在立法會休會前完成，這個立場和態度是正確的，否則，將是香港法治的災難，也是香港政治生態的災難。



回歸後，反對派一直把法律問題當成政治工具，當成反中亂港、為反而反的政治武器。他們只要將法律當成政治武器，一切有關法律問題的爭執將失去法律層面的意義，政治目的成了一切，他們不達目的不會收兵。其實，不僅涉及法律問題如此，其他社會政策、民生政策，只要反對派認為有政治空子可鑽，可煽動起對朝廷和香江府衙的不滿，就無不大做政治文章。他們會根據不同的問題在其「專業領域」提出針對性的反對意見和建議，要求政府讓步、接納，或「形成共識前擱置收回」。



而這些皆乃幌子，皆挖坑設陷阱，一旦政府鬆口，作出修改，哪怕是「技術性修改」， 他們也會立刻得寸進尺，攻訐其為「假修改」、「假接納」，是「魔鬼藏在細節裏」，他們「絕不收貨」，繼續力逼當局完全跪低。在二十三條立法、香港政改方案、反國教等問題上，反對派就是這麼幹的。君記否，在這些事情上，當局多次接納「意見」，表示修改方案，但他們仍要步步進逼、氣燄更盛嗎？一些民眾則被他們「深度」蠱惑，覺得他們的主旨和做法不但無錯，而且十分有效。於是乎，反對派聲勢隨之高漲，從而飽嘗「堅持鬥爭」、「乘勝追擊」、「不達目的誓不罷休」的政治喜悅和紅利也。



他們得到了喜悅、紅利，香港則代價慘重，政治生態愈來愈爛，是非顛倒，黑白混淆，歪理邪說肆口縱橫。



這樣的教訓，朝廷和香江府衙這些年始有所悟，遂有二○一三年的政改以及去年的「一地兩檢」，朝廷堅持原則底線，不被反對派似是而非的「意見」所惑，寸步不讓，扭轉了過往被動捱打、愈讓步愈敗得慘的局面。明乎此，今次香江府衙修訂的《逃犯條例》當直道而行，不必畏首畏尾、左顧右盼也。