過去反對派在立法會搗亂，最多也就是拉布、叫囂、謾罵、擲物、搶手機等等，如今似乎更「長進」了，竟然強行佔領會議室舉行「山寨會議」，並「選出」涂謹申為法案委員會「主席」，而這位「山寨主席」甚至模仿立法會秘書處文件格式發出「信件」，令人瞠目結舌。既然反對派視法例和規則如無物，何不乾脆自封立法會主席甚至特首？這不是更能為所欲為嗎？



反對派自己無法無天，還倒打一耙，指摘立法會秘書處「卑鄙無恥，下流賤格」。這就叫賊喊捉賊，誰卑鄙無恥、誰下流賤格，市民自有公論。三歲小孩也知道，「山寨會議」既無秘書，也無會議紀錄，更無開會權利，純屬政治鬧劇，除了自娛自樂之外，沒有任何法律效力，而有人以秘書處文件格式向立法會議員發信，更有違法之嫌。



有人說，許多反對修訂《逃犯條例》的人根本沒有看過條例，一味危言聳聽。其實，反對派中不乏法律界人士，甚至不乏資深大狀，不可能不了解修例的必要性，更不可能不知道「山寨會議」是一場政治鬧劇，他們胡攪蠻纏，只能證明走火入魔。對這班人而言，是否符合議事規則根本不重要，他們一直將「違法達義」掛在嘴邊，為了達到政治目的，可以不擇手段，可以無所不用其極，正如他們發動違法佔領行動卻不願承擔法律責任一樣。



但今時不同往日，不管反對派如何搗亂，也未必能夠得逞，港府已表明寸步不讓，中央也不可能再妥協。至於有人提議「港人港審」，更是天方夜譚，哪個國家或地區會將司法審判權交給香港？難道香港比美國更霸道？



凡事抬不過一個理字，回歸後內地已向香港移交二百名逃犯，而香港從沒向內地移交過一名逃犯，單從這一點就知道現行條例不合理。反對派千方百計阻止修例，除了說明他們心中有鬼，也說明他們與刑事逃犯同流合污。