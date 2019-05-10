再有參與旺角暴亂的被告被判刑，「美國隊長」容偉業及袁智駒雙雙判囚三年，刑期本身沒有爭議，倒是此案審理期間披露出來的「病情」，意外踢爆「魚蛋革命」、「雨傘革命」參與者要麼智商低，要麼有自殺傾向，名副其實「傻子革命」、「失控行動」，一點沒有外界吹噓的那麼高尚。



牛高馬大的容偉業憑着一身荷里活電影《美國隊長》的裝扮，佔中期間已打出名堂。卻原來，容被指患輕度智障，溝通能力僅相當於七歲小朋友，社交有問題，他當晚到旺角只是模仿別人的行為，不明白街頭發生了甚麼。袁智駒據說更可憐，有過度活躍及專注力不足等問題，自小受同學欺凌，長大後又受同事排斥，有自殺傾向，案發時因為受精神狀況影響而失控。當然了，被告求情歸求情，法官信不信是另一回事，判決結果已是答案。



有人質疑被告為了逃避責任而詐病，或誇大病情，這並不是沒有根據。古往今來，裝瘋賣傻大有人在，赫赫有名的孫臏以及司馬懿都曾經裝病而逃過一劫。《水滸傳》中，宋江醉酒在潯陽江頭寫反詩，被人告發，這可是殺頭大罪，在鐵桿弟兄戴宗的啟發下，宋江跳入茅坑亂滾，吃下糞便並瘋言瘋語，可惜裝瘋計謀最終被戳穿。



古人可以裝病，現代人有樣學樣。以發動「野貓式」罷工聞名的前救生員郭紹傑，為參與佔中不惜請一年病假，充當糾察隊長兼漢奸黎私家保鏢，不知多勇猛，如今他在日本地方縱火而面對重刑，又說自己身體不好扮可憐。



佔中搞手亦不例外，一上法庭，個個有病，這個說糖尿上眼，那個說年衰身弱。剛剛做手術切除腦瘤的陳淑莊是真的有病，其腦瘤有乒乓球那麼大，壓迫神經，可能會令人做出不受控的行為。曾有人好奇陳淑莊「卿本佳人，奈何違法」，如今真相大白，的確是「腦子有病」。