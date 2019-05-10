台灣的民主選舉除開選民投票，就是負面文宣。選舉文宣本來是要讓選民了解候選人的政見，作為投下神聖一票的其中一個依據，但是台灣政黨的選舉文宣很多時候是沒有「牛肉」只有「狗屎」。



選舉期間，人們都會聽到不同陣營的候選人或是新聞媒體喊出「牛肉在哪裏？」的口號，「牛肉」指的當然不是吃的牛肉，而是指候選人實質的政見或可行的政策。一九八四年，當時致力爭取民主黨總統候選人提名資格的美國前副總統Walter Mondale，引用「溫蒂漢堡」廣告詞「Where's the beef？」，質疑黨內對手Gary Hart提出的政見缺乏實質內容。之後這句話便成了政治選舉的常用語。



台灣的民主選舉好像不是與對手比政見，而是向對方潑污水，選舉文宣的毀謗、抹黑而且率多「假新聞」，並安排特定的新聞媒體「爆料」，使謀殺對手人格的消息得以發酵，影響選情。發放選舉負面文宣抹黑對手，台語稱為「奧步」，民進黨不論在野在朝，每逢選舉必有「奧步」。這也許是因主張台獨，有強烈的意識形態，以為掌握真理，為了「建國大業」可以不擇手段。筆者觀察、評論台灣選舉三十多年，所見所聞，真是可以出版一本台灣政黨選舉「奧步」的專書。



台灣政黨政治的日趨腐敗，黨同伐異已成常態，黨內鬥、黨外鬥，都是刀刀見血。最近的兩黨總統初選的爭議，除了反映台灣民主政治的步履蹣跚，更凸顯權力欲的泯滅人性。國民黨為了重返執政，本來已經凝聚「推舉最強的候選人參與明年初的總統大選」的共識，但各方人馬各有盤算，貌合神離，爾虞我詐，明爭暗鬥。至於民進黨總統初選的「英德大戰」，由暗鬥變成明鬥，特別是現任總統的蔡英文，為了可保證擊敗挑戰者賴清德，操控民進黨中央，一再延遲初選時程，改變民調方式，令到黨爭更形激烈。除了變更遊戲規則，對付同志一樣用「奧步」。



賴清德日前被媒體爆料公器私用，使用台南市政府花公帑設立的台北辦公室引發熱議，很多人都認為這是蔡英文陣營的「初選奧步」。蔡英文初選競辦公室回應記者是否也會使用公家資源打初選時說「這個部分，總統倒是分得很清楚」。民進黨「新潮流系」大老林濁水為賴清德鳴不平：陳菊力挺蔡英文不遺餘力，是頭號戰將。陳菊動輒發飆、出口嚇人，反問，原來陳菊是總統府秘書長，領的薪水是總統私人腰包掏出來的嗎？



說到這裏，筆者不禁又要再次引述美國政治學者Max Nomad的一句話：「只有兩個原理統率着一切政治，一是用一切方法取得權力，甚至是那最卑鄙的；二是用一切方法保持權力，甚至是那最卑鄙的。」