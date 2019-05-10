當大家看見反對派如何焦慮、發茅、抓狂，就知道修訂《逃犯條例》是如何正確而必須。昨日立法會答問大會，反對派個個七情上面狂轟林鄭，先由楊岳橋打頭陣，直斥林鄭連商界及傳統盟友的憂慮都不顧，一臉憂國憂民狀；然後到毛孟靜批評林鄭「講大話」被主席驅逐；繼而到郭榮鏗、莫乃光大聲疾呼，但都不及白鴿黨胡志偉好戲，被趕離議事廳時以一夫當關的姿態向林鄭高喊：「你唔死都冇用呀，八婆！」



垃圾會進一步淪為地痞街市，一班罵街潑婦整天大吵大鬧，反映的是反對派已到了黔驢技窮的地步。很明顯，他們一哭二鬧三拉布，四告洋狀五遊行，可以用的伎倆都用上了，可以玩的花招都玩老了，再也沒有其他辦法，惟有撕破臉皮狂罵，完全不顧身勢和場合，令人慘不忍睹。



這條對一般市民毫無影響的法例，反對派卻抹黑為「慘過廿三條」，背後原因不言自明。當修例通過後，意味以漢奸黎為首的反中亂港集團好日子終於到頭，隨時有機會被內地以顛覆國家政權等罪名引渡審訊。



而且別看反對派表面上跟內地老死不相往來，實際上有親朋戚友在內地做生意的不在少數，他們擔心一旦內地當局以經濟罪名提出引渡，屆時百口莫辯，完蛋了！



明乎此，反對派之所以急得如熱鍋上的螞蟻，也就不足為奇，都是為了自己利益計算而已。難道他們真的如此偉大，擔心其他政治犯的安危嗎？別說笑了，他們只會擔心自己成為政治犯。尤其是漢奸黎，搞風搞雨搞足廿二年，香港的律政司不收他，難保內地執法部門能繼續容忍他。受人錢財替人消災，政客們施展渾身解數傾力演出，不過好向主子交差罷了。



當然，反對修例的不止反對派，還包括商界，他們至今仍要求先處理台灣殺人案，修例容後再談。對於反對派在前台的戮力表演，他們是樂觀其成的。