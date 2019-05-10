美國跟北韓的限核談判、跟中國的貿易談判，都是眼見快將取得協議時突然變卦，很多人歸咎於白宮主人特朗普狡猾多變。我對此君素無好感，但事實終究是事實，兩件事的性質不同，不可混為一談。



美朝談判，突然出狠招的是華盛頓一方，特朗普面見北韓領袖金正恩的時候，遞上一張清單，要對方按指示全面拆除核武，部分還要運往美國保管，華府才肯撤銷貿易制裁。條款苛刻程度教金正恩無法接受，雙方不歡而散，事後特朗普為找下台階，反指是朝方要求全面撤銷制裁才肯談判，對美方的謊言，平壤深宵召開記者會作澄清。



中美貿易談判則不同，按原先估計，雙方最快可以在本周內達成協議。但據美方說，談判前夕中方突然送出一百五十頁的協議文本，內容中有多處修訂，將原本談好的都推翻，華府有被戲弄的感覺，所以才決定向中國入口貨大幅加徵關稅。



美方的說法應該可信，因為如果是撒謊，就連北韓也會連夜發聲明拆穿華府，今趟中國卻沒有否認對方所言，可見變卦的是中方。本欄一向贊成不必過早妥協，談判宜採取拖字訣，時間愈長，愈有利中資企業在內地打穩江山，將來便不懼外資大量湧入了。特朗普更是個喜歡尋求新刺激的人，中方在穩住他情緒的情況下，談判一步一步慢慢來，特氏就會覺得趣味不大，為求盡快結束，即使有些協議訂得寬鬆一點也會願意。



事實上，過去一個月不斷傳出美方立場軟化的消息。但中方太冒進了，以為逮着了好機會，竟要求將協議推倒重來。這一下子，中美談判的刺激性又大增，不再沉悶了，特朗普的精神又馬上提起來，我方當然就要受災。



這時候中國要問自己，我們是否願意打一場三至五年的貿易戰？如果願意，便不必再談；不願意的，就不宜再刺激對方了。