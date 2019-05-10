美國總統特朗普篤篤復篤篤的發兩段推文，真係犀利過任何超級颱風，中港股市單日料被震走五萬億元市值，其中港股失去約一點一萬億元。有論者戲謔，特朗普在金融市場的呼風喚雨能力，比甚麼索羅斯、老虎基金都要厲害，環球股市大震盪，難怪歐洲頂級研究中心的專家也警告，歐盟領導人別對中美貿易戰作壁上觀，因特朗普能公開對中國強硬，他日對歐盟也會如此，更可能是開徵汽車關稅的「預兆」。



看來，特朗普比起世上任何一位經濟大師，其推文的影響力可謂無堅不摧！有人遂開玩笑，若然特朗普或他的親信在其推文前沽空期指，一夜暴富不是神話。特朗普對美國經濟的指指點點，確實相當惹火，佢一時炮轟聯儲局在近乎沒有通脹的情況下加息是混吉，導致美國經濟增長未如理想；一時又主張重啟量化寬鬆，搞到「股神」巴菲特都為之O嘴！要言之，佢嘅神經刀，經濟學家估唔到，更頂佢唔順！



回顧一下歷史，在冷戰結束之後，社會主義國家加入了西方自由貿易體系，全球市場迅速膨脹，於是經濟被推上「決定國家命運」的寶座。甚至在冷戰之後的三十年裏，經濟學一直受到政府、企業乃至整個社會的追捧。不過，特朗普顛覆了經濟學家的地位，他就是不按牌理出牌催谷美國經濟，動輒加關稅、制裁伊朗動搖全球原油供應、威逼央行大量放水無視會令通脹失控等，總之，世界唔亂佢唔安樂，世界和平證明唔到佢仍尚存人間。



二○○八年的全球金融危機，據說給了經濟學家一記重擊，皆因他們對市場經濟中的災難性失敗視而不見。論者指「經濟學家被市場完美運作」的假設蒙蔽了。老朽亦相信當今世界太亂了，一個特朗普，已令世界失序，任何方程式都難預測其會發出甚麼「驚人之論」。往後，單靠經濟學顯然難捉摸未來趨勢，專家指還需要靠政治學、社會學、心理學、文學和哲學等學科的幫助。