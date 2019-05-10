美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會發表研究報告，認為香港《逃犯條例》修訂草案如果獲得通過，會對美國國家安全和在香港的經濟利益構成極大風險。報告指如果修例獲得通過，將會削弱與損害香港作為美國與國際企業安全營商地點的聲譽，並有可能增加美國公民與美國海軍在香港時的風險。報告這樣說是滑天下之大稽，難道所有美國公民與美國海軍都是逃犯？



根據「世界正義工程」的二○一八至二○一九年法治指數，香港排名第十六，美國排第二十名，比香港低四名。香港現時與二十個司法管轄區簽訂移交逃犯協定，當中包括美國、法國、韓國等在法治指數排名都低於香港的國家。



有資深大律師曾表示：「希望那些妄自菲薄，聲稱我們的法庭不能就移交疑犯作出公平審訊、又或日夜聲稱我們的『法治已死』的政客們看看這全球法治報告。」香港良好的司法制度有目共睹，移交逃犯由法庭為其把關，不可能增加美國公民與美國海軍在香港時的風險，美國國會政客對這全球法治報告豈可視而不見？



況且，中國在「世界正義工程」二○一八至二○一九年法治指數中的刑事司法公正性排位其實不差（引渡協議包括的只是刑事），排名五十七，香港十五，美國二十三。相反，排名七十七的印度有與香港及英美等四十個國家簽署逃犯引渡協議，近包尾排第一百一十三的菲律賓亦有與香港、美國及瑞士簽訂協議。美國國會政客為何不擔心與英美等四十多個國家及香港均有逃犯引渡協議的印度、菲律賓，會增加了美國公民與美國海軍在印度、菲律賓時的風險？



香港能與刑事司法公正性排位遠低於中國的印度、菲律賓等國家有逃犯引渡協議，要是不能向自己國家的其他地區引渡逃犯，這明顯不合理。