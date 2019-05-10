中紀委領導層及各派駐紀檢組近期進行一系列調整，釋放了權力重新分配的諸多新信號。首先是中國紀檢監察學院院長易人，原院長李書磊卸任，改由楊曉渡兼任。中國紀檢監察學院是中紀委唯一直屬院校，號稱「反腐黃埔軍校」。楊曉渡身為政治局委員，是中紀委排名第一的常務副書記，位列國家領導人，而李書磊只是普通的正部級副書記。



縱向來看，自二○一○年正式組建以來，紀檢學院院長慣例由中紀委一名副書記擔任，如今首次提升至由國家領導人兼任。橫向來看，目前中國所有幹部學校裏，僅有的另外一所由國家領導人兼任校長的就是中央黨校，由中組部部長陳希兼任校長。



而陳希、楊曉渡兩人黨內級別完全平等，同為政治局委員、書記處書記。雖然紀檢學院地位尚不及黨校，但如今同等的高配規格則至少說明兩點：一是折射了中紀委在整個權力體系中地位的抬升；二是強化了中央書記處對幹部工作的集中掌控。



中紀委新任組織部部長人選也首度對外披露。由中紀委常委、國家監察委員會委員凌激兼任。自前任部長劉爽去年空降河北省委常委、紀委書記，該崗位繼任者一直未公開。凌激履新，是自中紀委組織部成立以來，首次由中紀委常委兼任此職務，亦是加強對紀檢幹部管理的體現。



經過十八大後數輪紀檢體制改革，目前的中紀委組織部權力達到了歷史峰值，其管理範圍可以說僅次於中共中央組織部。



不僅中紀委機關、派駐各部委紀檢組、各省紀委受其管轄，各大央企、國有企業、重點大學的紀檢負責人，也納入中紀委組織部的權限。故而該部部長地位提升，也是順理成章之事。



凌激是近幾年紀檢系統內「商務系」的代表人物之一。一六年由商務部歐亞司司長調任中紀委第四室主任，旋即升任監察部副部長、國家監委委員。另一位「商務系」官員張驥，近日履新中紀委駐外交部紀檢組組長。張驥原任商務部部長助理，一七年轉崗中紀委駐中央外辦紀檢組組長。此外，現任中紀委駐最高法院紀檢組組長劉海泉，亦原任商務部部長助理。現任澳門中聯辦主任傅自應也是商務部出身，曾任中紀委駐中宣部紀檢組組長。



中紀委常委會中唯一的「半邊天」也進行了更換，退一進一。原中紀委常委鄒加怡回歸財政部擔任副部長。鄒加怡長期從事財經外交工作，重返老本行，與當前的中美貿易戰有關。原最高檢察院反貪總局局長盧希，在出任國家監察委委員後，今年初增選為中紀委常委，頂替鄒加怡的遺缺。盧希出身北京政法系統，在市公安局、政法委、檢察院工作過多年。目前中紀委常委中，包括中紀委副書記兼秘書長楊曉超、副書記肖培、常委崔鵬等，都是來自北京市的舊同事。



另外，原外交部紀檢組長謝杭生、全國政協紀檢組長周新建、證監會紀檢組長王會民近期相繼卸任。中紀委的中期調整，範圍在不斷擴大。