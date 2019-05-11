正論：淫審笑話鬧不停　檢討無非是敷衍

淫審處，淫審處，多少笑話因汝之名而來！去年書展，淫審處將日本作家村上春樹的作品《刺殺騎士團長》評為不雅物品，鬧出驚世笑話，再次揭穿這個廢衙門亂象叢生的冰山一角。商經局聲稱正進行檢討並計劃修例，但有關計劃大大話話說了十年，修例仍是遙遙無期，足證一切只是敷衍。



立法會昨日討論檢討《淫褻及不雅物品管制條例》的最新情況，有議員質疑審裁員屬市民自薦加入，質素良莠不齊，有機會造成「價值觀圍標」，影響公正性。事實上，淫審處多年來胡審濫評，受害者絕對不止村上春樹，最經典莫如將「大衞像」評為第二類不雅物品，藝術色情不分，淪為國際笑話。



而比這些更離譜的是搞出「三重標準」，同一輯外國女明星性感相刊登在《東方日報》及《太陽報》，被評為第二類不雅物品；刊登在《蘋果日報》，被評為第一類非不雅物品；刊登在香港有售的外國雜誌，竟然不用送審。宣淫販賤的傳媒獲輕縱，正義傳媒飽受針對，足證淫審處劣迹斑斑，早已墮落成政治工具。外界要求徹底改革的呼聲一浪高於一浪，顯然不是無的放矢。



但奇怪的是，當局一方面說要檢討淫審條例，另一方面又擺出抗拒姿態。商經局局長邱騰華強調，由一般市民組成審裁委員會才能讓審裁在「無前設，非界別，無利益」的情況下進行，如讓專業人士加入，反而會令公正性存疑；又指淫褻和不雅的概念是相對而非絕對，難以立法規管。一言以蔽之：外行領導內行無罪，胡亂評審有理，港府到底有沒有誠意改革淫審處，不言自明。



必須指出，港府迫於輿論壓力，早於○九年已就檢討淫審條例展開諮詢，但直到一五年才有建議出台，包括將罰款由一百萬元提高至二百萬元；將審裁委員總人數由五百人增至七百五十人等。問題是，有關建議無非小修小補，最關鍵的統一審裁標準依然欠奉，審裁的理據亦毋須向外界公布，如同黑箱作業；而當局往往有法不依、執法不嚴，單是壹傳媒干犯淫審條例被判罰的案件已有一百多宗，若當局有法必依，肯定有人已被罰到破產、將牢底坐穿，惟事實恰好相反，法庭每次皆輕判，罰款最多數萬元。在這樣的情況下，即使將罰款提高至一千萬元也是無濟於事。



更令人失望的是，建議出台四年仍然只聞樓梯響，至今未有提上立法會進行修例的時間表。西諺說，縱有無限計劃，若不實行，與談天無異。港府一味諮詢復諮詢，建議再建議，與其說是決心改革，不如說是存心敷衍。



正如有人指出，一個毫無公信力、醜出國際、浪費公帑的廢衙門今天仍然存在，這已不是淫審處本身的問題，而是港府居心叵測。須知道，「反中亂港受呵護，愛國愛港被玩殘」是回歸以來的主旋律，本港司法不公不正、庇奸護淫路人皆見，淫審處作為司法機構轄下一個小衙門，評審一塌糊塗固然不足奇，港府拖延修例更是不意外。