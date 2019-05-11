功夫茶：泊車位長期不足　廢官僚點極唔明

港產官僚冇嘢叻，最叻山草藥噏得就噏，好似運輸及房屋局局長陳帆咁吖，之前好口響咁叫買唔起樓嘅年輕人買車，「讓靈魂游走」，實情係香港地泊車位僧多粥少，有車都未必有碇放。條友返工唔帶腦袋，點止「靈魂游走」咁簡單，直頭係「靈魂出竅」喇！



立法會尋日舉行公開聆訊，討論政府泊車位不足嘅問題。唔講唔知，原來近年泊車位比例不斷下降，去到舊年已經到達一點一嘅新低，未來更加可能降到一以下，即係一架私家車都冇一個泊車位。有議員鬧爆，一方面泊車位供不應求，另一方面當局調低中小型住宅嘅泊車位比例，變相幫手炒高個價，質疑係咪出蠱惑招逼市民減少買車。



之但係鬧爆又點吖，笑罵由人笑罵，庸官佢自為之。光頭陳講到明，政府認為每架車有一點四或一點五個泊車位係最理想，但轉個頭又承認可見將來都做唔到，擺明撩交打，你咬佢食吖！



話時話，政府泊車位管理不善問題已經講咗N咁多年，審計報告早前就狠批有死車停泊喺政府停車場十一年都冇被拖走、頂層停車場封閉六年冇人用等亂象；本報亦曾踢爆有補胎檔同五金回收檔非法霸佔公眾停車場長達兩年，官老爺居然扮盲當睇唔到，咁搞法，再多吉位都冇用喇。



官僚靠得住，豬乸會上樹，光頭陳牙斬斬話政府已制訂短、中及長期措施，包括喺一地多用原則下增加泊位、提供夜間路旁商用泊位、鼓勵學校開放校巴車位以增加旅遊巴泊位和上落客位，又話運輸署正研究喺各區設智能停車場，預計可以增加三成至一倍車位，吹到天花龍鳳，但效果係點仲要睇過至知。淨係講智能停車場，人哋日本、新加坡甚至深圳一早利用創新科技發展高空機械臂泊車技術，港府依家至嚟研究，已經慢咗九拍，最離譜嘅係，港府早前放風喺佐敦及荃灣等區引入智慧泊車系統，增加區區九百個車位，仲要畀人踢爆玩「豉油換雞」把戲，目的係氹議員落疊，支持大幅增加牛肉乾罰款，簡直吹脹。



大家有眼睇，過去十年私家車及貨車增長四成半，同期泊車位增長不足一成，當局唔係諗計增加供應，反而一門心思打劫市民荷包。唔係牛肉乾加辣，就係咪錶加價，再唔係就增加車輛登記稅，甚至連講到爛嘅電子道路收費都唔放過，話唔係發錢寒，講都冇人信。



所以話啫，數風流筍工，還看港府。高官們獨沽一味「寓禁於徵」，無論塞車、急症室逼爆以至減廢，統統旨意晒佢，就係咁輕輕鬆鬆𢭃美國總統級人工福利，去邊度搵吖。