神州觀察：環保整改屢造假　督察須祭尚方劍

中央環保督察組近日針對山西回頭看及專項督察情況，指形式主義問題突出，存在思想認識不到位，敷衍整改、表面整改、虛假整改的問題，部分地方出現了照搬照抄整改方案現象。



據通報，太原市的整改方案竟然要對其他四個同級市開展「省級督查」；臨汾市的曲沃縣更厲害，要對六個省轄市劃定禁煤區；長治市因抄襲早年的整改方案，連時間都忘了改，印發時間居然比環保督察提出問題還早十幾年；大同市在水污染防治方案中直接抄錄國家《水污染防治行動計劃》，於是在市級文件中出現了「各省市區、省會城市」等字樣，直接給全國下命令。



這類荒唐鬧劇其實各地都存在，去年十月第一輪中央環保督察第一批回頭看之後，進駐河北的督察組就曾指出，廊坊市固安、永清等縣制訂的整改方案照搬照抄，唐山市高新區和蘆台經濟開發區的整改方案除地名人名外完全相同，明顯相互抄襲。



顧名思義，整改方案是上級提出整改意見後，各地政府根據自己情況制訂的落實方案，每個地方情況不同，問題也不同；但地方政府直接將上級政府或其他地區的方案拿來當作自己的整改方案，除了顯示地方政府管治無能，亦表明在環境保護方面，政令依然難出中南海。這次因抄襲被點名的太原、晉中、長治等地市，都是山西大氣污染治理重點城市；而山西污染治理也關係到華北地區的生態環境。只不過，在利益面前，還有多少官員會在乎百姓健康和京城的藍天？



「生態文明」是中央提出實現小康社會和現代化強國的「雙百年」目標的關鍵因素之一，因此把污染防治列入三大攻堅戰之一，但各地環保治理近年屢被揭發造假，究其原因，除了是扭曲政績觀下長期漠視環保的惡果，主要還是官商已成為命運共同體，他們根本不在乎甚麼綠水青山，他們只在乎利益集團的金山銀山，因此以投機取巧、偷樑換柱的方法保護個人、小團體利益。



另一個原因就是中央環保督察威嚴不足，例如中央反腐巡視組和中央掃黑除惡督導組分別由中紀委和中央政法委牽頭，可直通政治局常委，握有生殺大權，因此所到之處，地方黨政一把手等官員不得不提心吊膽。反觀中央環保督察組雖冠名中央，實際卻只是國家環保部門牽頭組織，地方黨委和政府根本就不放在眼裏，沒有鋒利的「尚方寶劍」，所謂環保督察根本就難有阻嚇力。



顯然，欲治污先治官，內地污染問題難以遏止，根源仍是官場腐敗，黑惡勢力猖獗。只有斬斷貪官黑手，剷除保護傘，並打一場全民參與的人民戰爭，同時開放輿論監督，通過公眾輿論倒逼政府對環保工作真正重視，否則神州大地環境污染問題根本難以改善。