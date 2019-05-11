香港要實行「港人港審」，最大的問題是外地政府會否接受。而更嚴重的後果是，香港是否要因此改變司法體系的屬地原則為屬人原則呢？



屬地原則是不管甚麼人，在香港地域涉嫌觸犯法律都要在香港接受司法程序的審判。無罪得免，有罪服刑，任何國籍者除了有外交豁免權，都不可以逃避，這是「港地港審」。



港人港審的原則便是破壞港地港審。於是，香港是否放棄港地港審呢？要實行港人港審，便需要取得外地司法體系的認可，認可必然是雙邊對等，不可能香港有特殊的單邊主義權力。雙邊對等的話，港地港審便轉變成港人港審加外人外審，香港司法制度對外人不能進行審判。例如美國人在香港涉嫌犯法，便只能遣返美國受審，或因美國法律不同於香港便是不受審，無罪釋放。同理，內地人在香港涉嫌犯法，香港司法制度無權處理，只能遣返內地。



在這樣的情況下，表面上港人港審把香港的法律管轄權隨着港人在外而向外擴展，但換回來的代價，便是香港在香港內部的司法轄權大大縮小。任何非港人（包括有外國籍的假港人，或沒有香港護照的外國外地在港暫居的香港居民），都可以不受香港法律管轄，香港的司法制度便變成千瘡百孔，不成體制，香港的法治便不是在香港地域內人人平等，非港人和假港人有法律的保護，在香港可以觸犯法紀而不受香港法律處理。



相比起不設逃犯條例，香港變成部分地區的逃犯天堂，港人港審的屬人法律原則把香港變成外人犯罪天堂。這是本着怎樣的企圖和目的才提議出來？或許港人港審可以與港地港審並存，但是外地政府會接受港人港審嗎？香港特區政府有甚麼政治權力去迫使外地政府接受港人港審呢？是用炮艦？抑或是用錢買？



也或許香港與美國協議港人港審、美人美審，但是美國會願意在美港人可以不在美國受審嗎？



港人港審、外人外審都不限於一般的罪行，有可能涉及外交、國防和國家安全的罪行，外國政府不會容易信任香港的司法制度，也沒有任何理由要讓港人港審。中央政府亦不可能把香港司法大門打開，任外人在港肆意犯罪而不在香港受審。這已經不是香港在一國兩制下的高度自治，《基本法》亦沒有授權特區政府改變香港法律根本原則。



港人港審的建議，暴露一些人為了反共反中的無知無恥、傷害國家與社會利益的心態、思維。為了他們不可告人的目的而破壞香港的法治、一國兩制，其心可誅！