反中亂港集團各色人等，跑到老美那裏告洋狀、哭秦庭，提供各種胡編亂造、謊話連篇的黑材料，終於得到了山姆大叔的「積極回報」，老美國會的「美中經濟與安全檢討委員會」日前發表報告，將香港修訂《逃犯條例》上升到「危害美國國家安全」的「高度」，威脅一旦通過修訂條例，就會影響《美國—香港政策法》，總統有可能發出行政指令取消香港的「特別待遇」，包括「獨立關稅地位」。



山姆大叔口口聲聲說嚴重影響老美國家安全的理由十分離奇荒謬、駭人聽聞，說是屆時北京可以用「虛假藉口迫使港府引渡美國公民回中國內地」，影響八萬五千名居港的美國公民和一千三百間美國公司的安全。除此之外，還有更嚇人、更荒誕的，說是屆時有美國軍艦到香港補給，美國海軍人員也會被「扣留、拘捕甚至引渡」。



在老美預告的「極度關注」和天馬行空般「被迫害妄想症」之引發下，好像八萬五千名居港美國公民和「天下無敵」的海軍官兵們都有了「逃犯」身份似的。



事實上，老美這等離奇可笑的胡說八道，當然是在「扮慘」、「扮受迫害」，以此誣衊香港修訂《逃犯條例》威脅了它的國家安全，並且支持反中亂港集團打掉修訂《逃犯條例》，以破壞香港法治和「一國兩制」，以壯大一支可對香港和中國實施「顏色革命」的裏通外國的漢奸隊伍。



修訂《逃犯條例》開始前後，反中亂港集團的老嫰漢奸就川流不息往山姆大叔那裏跑。他們今次的手法不僅僅是告洋狀、哭秦廷、扮可憐、扮被中共迫害打壓、欺負到扁，而是反過來「恐嚇」老美、刺激老美，說是會把老美居港人士當成逃犯又拉又鎖又遣送。老美當然知道這班洋奴漢奸的小算盤、小伎倆。



不過，這也正合山姆大叔要「找茬兒」打壓中國之意。小伎倆雖然荒誕，但正如「剛想睡覺，就有人塞枕頭」一般，來得及時。老美也就不管那許多，一於順手就用，哪管它丟人現眼、騰笑天下也。