貿易戰爆發以來，中國國內出現各種不同聲音，當中不乏悲觀論調，有些所謂自由派人士甚至公然站在美國立場，反過來指摘中國這也不對，那也不對。在這班人看來，只要中國一切遵從美國旨意，對方要甚麼就給甚麼，不要反抗，不要還手，乖乖簽訂城下之盟，貿易戰就不會爆發，不會升級。這到底是何邏輯？有何居心？



目前中國實力還不如美國，因此處於被動地位，這是事實，但並不表示只能委曲求全，任人宰割。內地官媒評論認為，中國經濟發展韌性十足，為應對外部挑戰、實現高品質發展提供了較大的騰挪空間。這不是無的放矢，也不是自我安慰，中國經濟體量愈來愈龐大，不可能一擊即倒，更重要的是內需比例持續提高，已成為經濟發展主要驅動力，完全有能力應付外部挑戰。



去年國內消費支出對經濟增長貢獻高達七成六，遠超投資及淨出口對經濟增長的貢獻率，與美國等發達國家相差無幾，說明中國不再需要倚重出口拉動經濟。也就是說，攘外必先安內，中國擁有近十四億人口，消費潛力巨大，只要進一步完善法制，搞好內需，便足以自給自足，既沒必要看美國臉色，更沒必要受制於人。



不能妄自尊大，但也不宜妄自菲薄；不想打貿易戰，但也不必懼怕貿易戰。美國步步進逼，一時要求中國進行結構性改革，一時要求中國修改法律，這已不僅僅是貿易糾紛，而是公然干涉中國主權，即使李鴻章再世，也未必會答應如此喪權辱國的條件。美方指摘中方出爾反爾，不過是賊喊捉賊罷了。



特朗普整天吹噓「很容易贏」，又炫耀美國可以從貿易戰中得到多少經濟利益。這分明是自欺欺人，貿易戰既損人又不利己，必將導致雙輸局面，這是顯而易見的事實，否則華爾街不會一再發出警告，特朗普也不必從緊絀的聯邦財政中擠出一百多億美元安撫農民。