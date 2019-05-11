當參與旺角暴亂並畏罪逃亡台灣兩年的李倩怡以聲音「復出」之際，一度沉寂的港大學生會前會長馮敬恩也在網上再度「亮相」，原來他已離開台灣，去了英國修讀與中國相關的碩士課程，而且講明只想分享在倫敦生活的點滴，不會再介入政治。聽他這樣講，關心者莫不鬆下一口氣。



港大近年是非不斷，似乎已容不下一張安靜的書桌，年少氣盛的馮同學更曾站在政治最前線，在港大委任副校長風波中，他涉嫌洩露機密而淪為眾矢之的，更因為圍堵校委會事件惹官非，被判二百四十小時社服令，其後他去台灣修讀教育課程。為甚麼改變想法呢？原來有幾位大學前輩告訴他，若想遠離政治紛爭，最好去遠的地方，而台灣離香港太近，多少會捲入不同的政治風波中。馮同學深以為然，毅然向台大申請休學，負笈英倫。



的而且確，香港與台灣不僅距離近，政治生態也有太多共同點，都是高度政治化，都是社會分裂，都是年輕人灰爆且衝動，兩地的政治氣候交替影響，兩邊政客來往頻繁，台獨與港獨更是密不可分，推波助瀾，不管是「今日香港，明日台灣」，還是「今日台灣，明日香港」，其實都道出了雙方都在衰落、都為「未來向何處去」焦灼不安的事實。



因此，台灣人來香港尋求清淨固然不可能，香港人赴台灣避難同樣不是好選擇，譬如林榮基以及李倩怡，為求得台灣庇護，都不被人利用當槍使嗎？



由此可見，年輕人既然有心讀書，遠離政治紛爭是明智之舉，而由香港去台灣，再由台灣去英倫，亦頗有「孟母三遷」的況味。最有趣的是，馮同學在網文中分享英超賽事，有網友留言「睇波要守法」、「最緊要守法」，語帶雙關，馮同學則回應「宣傳守法意識」。看到這種交流，大家都會心一笑，浪子回頭金不換，時間可以改變人，看來馮同學成熟了。