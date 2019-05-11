政治是權力的遊戲。權力欲是人類政治生活中的一個最主要成分。沒有個人權力欲在發生作用的政治，並非人們熟悉的政治。



人類的政治史充滿殺伐之氣，是一部又一部的「相斫書」。戰爭的動力是甚麼？種族生存、階級利益或宗教信仰等說法，究竟有幾分正確，也是很可爭議的。或者可以這樣說，幾乎所有的戰爭都包含着有某一個人權力之擴張或保持的動機在內。但是這種最基本的動機，往往會被隱藏在冠冕堂皇的信仰、理想背後，例如愛國。



因為如果不把其權力擴張或保持的基本動機隱藏，發動戰爭或進行革命都會因為沒有正當性而成為不可能，號召徒眾、蠱惑人心需要一套漂亮而動聽的說詞。權力欲為一般從事政治活動者所諱言，更為權者自身所諱言，口是心非，反口覆舌，翻雲覆雨，已是政客本色；由於從事政治活動的人，很多都是滿口仁義道德，背後無惡不作，表裏不一。許多人，特別自儗為人格高尚的知識分子，因而憎厭政治，以不談政治為清高。



許多的政治學說或理論，大都與某種政治利益或政治願景有關，所以總強調那冠冕堂皇的一面，而不願涉及這權力擴張或保持不甚光明的一面。政治學因而喪失了「權力欲」此一主要的內容。馬加維里的《君王論》公然而徹底的道破此一為從事政治活動的人所隱藏的秘密，他勸告為君者要像獅子那樣的兇猛，狐狸那樣的狡猾。從事政治活動的人，幾乎人人心裏都服膺馬加維里之說並且身體力行，只是嘴巴不好說而已。對民主政治陳義過高的人，當然會認為馬加維里以「實然」為「應然」，但政治本來就是理想遙不可及，現實卻是近在咫尺。用一切方法取得權力或保持那權力，哪怕是最卑鄙最下流的手段，一切權力掌握者，以及有彼可取而代之意圖的權力挑戰者，畫皮戳穿了之後，便會露出原形。



都說中國是一黨專政。但中共領導人會說，中華人民共和國的國體是「工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政（無產階級專政）」。人們也許會問：「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」，與「堅持中國共產黨領導」的一黨專政，有甚麼本質上的差異呢？經常自詡台灣是亞洲最民主地區之一的民進黨，去年底輸了選舉，明年初極有可能丟掉政權，於是舉起捍衞「台灣主權」的大旗，企圖保住「民進黨政權」，繼續以「民進黨輸了，等於台灣輸了」來唬爛。至於此間泛民主派，民主黨主席胡志偉一句「林鄭月娥死八婆」（你唔死都冇用呀，八婆！），撕破了「和理非非」的假面具！兩岸三地沒有誰比誰更高尚。