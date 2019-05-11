「你唔死都冇用呀，八婆！」君子交絕，不出惡聲，翻臉也要有翻臉的風度，何況面對的是女流之輩，堂堂大男人如此「八婆」，實在令人不忍卒睹。白鴿黨的胡志偉為了反對《逃犯條例》修訂草案，不惜在議事堂對林鄭破口大罵，人格低劣自不待言，但蹊蹺的是，被罵的林鄭一樣得不到公眾同情，何解？



黃絲們對於林鄭被罵拍手叫好，認為胡志偉替他們出了一口烏氣，這很正常，但藍絲們同樣拍手叫好，這就有點耐人尋味了。歸根究柢，林鄭一上任即同反對派搞「大和解」，傷透了藍絲們的心，明知反對派反中亂港、貪得無厭，還要跟這些魔鬼勾肩搭背展示友好，甚至打破慣例，以特首身份送上三萬大洋予白鴿黨當「投名狀」，同時讓律政司放生漢奸黎的政治黑金案，將犧牲法治當成人情。藍絲們的心冷了一大截，由心灰意冷變成幸災樂禍，何足為奇。



小學生都知，反對派的本質就是為反而反、逢中必反、逢港府必反，林鄭以為將一門心思討好反對派就能換取他們投桃報李，在重大政策前行個方便，如果不是太傻太天真，就是過於高估自己魅力。別說港府費盡九牛二虎之力，「一地兩檢」才好不容易過關，中間還要爆出「肥鴿自釘大腿」事件，弄致滿城風雨，足見反對派根本不知投桃報李為何物，何況修訂《逃犯條例》事關他們生死存亡，不撕破臉皮才怪。反對派已揚言奉陪到底，其喉舌甚至明言跟港府開戰，林鄭除了如洩氣皮球一般自認「無政治能量」解決亂象，還能有甚麼作為？



以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。林鄭面對反對派步步進逼竟一讓再讓，結果連藍絲支持者也失去。更有甚者，林鄭為人好勝逞強，得罪人多稱呼人少，收緊長者綜援門檻一役，一句「係議員批准㗎」開罪一眾建制派，現在落得孤家寡人的局面，說到底是咎由自取。