美國總統特朗普日前表示，收到一封來自中國國家主席的信件，內容美妙，能釋出善意。早前，白宮主人雷霆一怒，中國國家主席便要立即致函好言寬慰，副總理劉鶴更馬上出訪美國，說是頂着壓力、帶着誠意去尋求和解，明眼人可見，在中美兩國的對弈中，我方是明顯處於下風。



其實處於下風並不可恥，中國的綜合實力不如美國，這是不爭的事實，問題是如何在以弱對強的過程中不失尊嚴和體面。有人認為，在談判過程中明顯讓步就是失體面。我認為不是，形勢比人強，咱們的實力暫時不如人，要讓步又有何稀奇？我方真正會失體面的，是在角力過程中進退失據，不能示強時偏要示強，轉頭又突然示弱，這樣反而更失國家尊嚴。



中美貿易戰一開始時，內地很多評論者便大呼不怕對美一戰，北京不是沒有「從善如流」，也試過對華盛頓表現強硬態度，但每一次都碰壁。最新一次就發生在一星期前，中方嘗試大幅度推倒之前的協議，美方聞訊後立即對中國入口貨狂加關稅，人家一出招，我們就抵擋不住，又要低頭示好，如此反覆多變，才是真正失體面的做法。



談判中討價還價是正常的，但在剛柔進退間要拿捏恰當，中方的問題是往往出手過剛，須知「過剛則折」，此乃天之道也。情勢上敵強我弱，北京只能夠採取疲累戰術，以爭得一分是一分的態度跟對方糾纏，卻不能一下子推翻之前的協議去逼對方讓步。你是強者，或者還可以，是弱者的，就不能如此任性。



按照目前形勢，中國只能使出柔和招式，除非你有本事撼動美國股市吧。特朗普似乎很看重道瓊斯指數的起跌，他視之為自己管治能力的寒暑表，除非中國有辦法組織力量，將道瓊斯指數壓低兩、三成，華府或會在意，但如果我方沒此能力的，則對美便不能硬來了。