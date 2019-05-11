特首林鄭日前出席立法會答問會，事前應已做足了功課，她指出，對於因為不理解或誤解逃犯修例而產生的極端言論和不必要恐懼，並挑起中央和香港矛盾，她感到痛心和遺憾，而回歸時《逃犯條例》寫明不適用於中國其他地方並非刻意，更直指有人聲言當時是害怕內地法制的講法「全部都係廢話」。



林鄭「廢話」論一出，立刻引來多名反對派議員即席批評她「講大話」，其後有七名泛民議員被逐，民主黨主席胡志偉發言時更加「影帝上身」，七情上面，多次在林鄭發言時插嘴被逐，離場時更來個比潑婦罵街更潑婦的指喝林鄭：「你唔死都冇用呀，八婆！」老朽只能感嘆，泛民收過漢奸黎的政治黑金，果然傾力演出；有道是「拿人錢財，替人消災」，從另一個角度看，泛民還是有點「道義」的，對白火猛再添十足的肉緊，看在主子眼中，這狗餅並沒有白拋！



一眾反中亂港者，尤其是漢奸黎，回歸二十二年來搞到香港雞毛鴨血，而特區政府無能，律政司更充當其保護傘，致使法治沉淪，司法不公不義，社會失序！加上林鄭敵我不分，誰是朋友誰是敵人也分不清，一開始就和泛民搞乜鬼「大和解」，如今反對派一味抹黑修訂《逃犯條例》慘過二十三條。反對派加鹽添醋唱衰逃犯修例，爛果報卯足九牛二虎之力加以配合，而李漢奸更不惜以「老驥伏櫪，志在亂港」之心，率團赴美加求助；涂謹申則關起門來做「土皇帝」，更揚言自己係「武林正宗」；民陣又話要包圍立法會，整齣好戲「五月圍城」……



香港立法會，睇怕唔單止係垃圾會，其亂糟糟仲衰過亂葬崗！反對派擺到明就係想搞亂立法會，愈亂愈可趁火打劫。總而言之，一個嚴肅的議事堂，但見「廢話」與「謊言」齊飛，議員只耽於鬥爭內耗，無良政客有的只是私心，大言炎炎卻不務正業。立法會但見一堆垃圾，孳生蚊蚋，香港死得！